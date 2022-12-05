Никакого Бэтмена и Русалочки: в детсадах Бурятии просят не наряжать малышей в новогодние костюмы зарубежных героев

В детсадах Бурятии просят не наряжать малышей в новогодние костюмы зарубежных героев Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Бред! И это очень мягко сказано», - в столице Бурятии обороты набирает скандал вокруг очередного поста в соцсетях. Автор анонимно поделился сообщением, которое якобы рассылают воспитателям детских садов города в преддверии Нового года. Мол, на праздничных елках отныне действует строгий дресс-код: супергероям и заморским красавицам вход закрыт.

- Коллеги, проведите с родителями беседы по костюмам на праздник. С этого года герои иностранных мультипликаций запрещены, - говорится в сообщении, скрин которого в качестве доказательства прикреплен к публикации. - Пропагандируем наших добрых русских героев: Иван-Царевич, белочки, лисички и т.д. Для девочек подбираем альтернативу «Диснеевским» принцессам. Русалочка, Бель и прочие героини исчезают, возвращаются Елена Прекрасная, Машенька…»

Вот-те на! Тут родители не на шутку занервничали. Ведь современным детям мишуры да обшитого блестками платья недостаточно, а увидев костюм клоуна или зайчика мальчишки и вовсе покрутят пальцем у виска.

«Зачем конфликты взрослых людей перебрасывать на детей?»

«Давайте тогда запретим зарубежные марки авто и производителей бытовой техники, которые от нас ушли!»

«Сейчас много интересных персонажей в российской мультипликации, особенно для девочек, но костюмов нет», - негодуют в комментариях. Однако в ответ на волну возмущений в комитете по образованию администрации Улан-Удэ ответили, что о подобных распоряжениях не слышали.

- Мы таких рекомендаций о новогодних мероприятиях не давали, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе комитета. – Вопрос о существовании официального документа на эту тему в ближайшее время будет уточнен у министерства образования Бурятии.

Вместе с этим руководители детсадов в соцсетях уверяют, что приоритет героям отечественных сказок и мультфильмов хотели отдать лишь при написании сценария для праздника и не планировали что-либо запрещать.

А в Приангарье и Забайкальском крае тем временем тоже начали появляться сообщения о дресс-коде на праздничную елку, однако официально эту информацию власти не подтверждают. Так, в одном из садиков Ангарска родителей попросили нарядить сыновей вместо супергероев в русских богатырей, а для девочек приготовлены одинаковые костюмы – единорогов. С чем связан такой выбор – неизвестно, однако ни о какой сценке или тематическом танце взрослых не предупреждали.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Оксана Савчук

«Такой шаг не научит детей патриотизму»

Малышам нравится представлять, что они владеют суперсилой: оттого они так любят Человека-паука с его паутиной или волшебников с магическими заклинаниями. Зачем лишать их этого? Запрещая чужую культуру, мы уподобляемся тем, кто делает то же самое в отношении России. Даже если маленький ребенок нарядится снежинкой, то он все равно не поймет, чем плох костюм той же Русалочки. Таким образом, мы получаем абсолютно бесполезные ограничения.

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