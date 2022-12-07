Вы не поверите! Бабушка-бодибилдер из Иркутска тягает гантели и даст фору молодым

Бодибилдинг Елена открыла для себя всего четыре года назад. Фото: из личного архива героини публикации

Елене Зиминой 53 года. Но, несмотря на то, что у нее уже есть маленькая внучка, назвать ее бабушкой язык не повернется. Вы только посмотрите на ее фигуру! Сибирячка занимается бодибилдингом, участвует в соревнованиях и уверенно обходит более молодых соперниц. Причем этот вид спорта она открыла для себя всего четыре года назад. Свою историю она рассказала "КП"-Иркутск.

Со сцены театра в спортзал

- С детства я занималась народными танцами. Мечтала стать хореографом, - рассказывает иркутянка Елена Зимина. - Но потом вышла замуж, родила ребенка, занялась карьерой - открыла свое рекламное агентство. И вот в 36 лет я вдруг поняла, что так и не реализовала свою детскую мечту. И тут подруга предложила мне пойти куда-нибудь потанцевать. Выбрали студию поближе к дому, а там преподают танцы в стиле модерн. Я пришла на первое занятие и просто влюбилась! Какие движения, какая легкость и грациозность!

Из-за полученной травмы, о танцах Елене пришлось забыть. Фото: из личного архива героини публикации

Каждый вечер после работы иркутянка спешила на танцы. Старательно осваивала каждый новый элемент, тренировала выносливость. И старания окупились: вскоре руководитель студии пригласил ее в основной состав. Несколько лет Елена блистала на сцене в образе Эдит Пиаф в спектаклях театра танца «PROдвижение». Но, увы, карьеру пришлось закончить из-за травмы.

- Мы репетировали по несколько часов каждый, - рассказывает Елена. - Было довольно тяжело, в сравнении с более молодыми девчонками. Вдобавок я совсем неправильно питалась. В конечном счете на одной из репетиций неудачно исполнила прыжок и порвала связку в колене. Врачи предупредили, что если я не хочу тяжелых последствий, необходимо исключить непредсказуемые нагрузки. О танцах пришлось забыть.

«Думала, что это спорт для тупых»

Это решение далось ей тяжело. Кроме того, многолетняя привычка требовала физических нагрузок. Тогда супруг Елены, который на тот момент уже несколько лет занимался бодибилдингом, пригласил жену на одну из тренировок - за компанию.

Иркутянку во всех начинаниях активно поддерживает ее семья. Фото: из личного архива героини публикации

- Ну что такое бодибилдинг? Это же спорт для тупых, думала я - смеется Елена. - Приду, гантельки в руки возьму, туда-сюда их потягаю и все. Неинтересно и непонятно. Но в итоге решила попробовать…

Елена считала, что после танцев с легкостью справится со всеми тренажерами. Но не тут-то было! Оказалось, что к серьезному спорту женщина вовсе не готова.

Несмотря на то, что у нее уже есть маленькая внучка, назвать Елену бабушкой язык не повернется. Фото: из личного архива героини публикаций

- Помню, как впервые пришла на сайкл-тренировку, - говорит Елена. - Ну, казалось бы, обычный велосипед. Крути педали, да и все. Но ко мне подошел тренер и сказал, чтобы я приняла правильное положение: отодвинулась на три сантиметра. И все! Я ни разу не смогла выжать педаль! Я была в шоке.

Елена считала, что после танцев с легкостью справится со всеми тренажерами. Фото: из личного архива героини публикации

Тренеры терпеливо объясняли Елене все особенности бодибилдинга. Постепенно, шаг за шагом, она увлеклась. А главное, для колена это не вредно, так как нагрузки происходят под контролем, при правильной технике выполнения упражнений.

Елена заметила, как меняется ее тело: становится рельефным, подтянутым. Что красоту скрывать? Решила поучаствовать в соревнованиях по фитнес-бикини в категории 40+.

Женщина мечтает стать чемпионкой мира. Фото: из личного архива героини публикации

И вот, уже в новом амплуа, иркутянка вновь вышла на любимую сцену. Рельефное тело, уверенная походка, ослепительная улыбка… Благодаря актерскому опыту, Елена заметно выделялась на фоне соперниц. А публика, узнав о том, что буквально через месяц ей исполнится 51 год, буквально взорвалась овациями! В тот день женщина вернулась домой со своей первой победой.

Дальше в чемпионки мира

С тех пор прошло уже почти два года. За это время Елена успела побывать на нескольких региональных и общероссийских соревнованиях, а также сменить категорию на более серьезную: с «фитнес-бикини» на «бодифитнес».

- Несмотря на то, что этот вид спорта довольно конкурентный, девушки на соревнованиях относятся ко мне уважительно, - рассказывает Елена. – В первую очередь из-за разницы в возрасте. Никогда не встречала от них негатива! А вот критику от малознакомых неспортивных людей иногда слышу. Сейчас у меня довольно выраженный рельеф, и некоторые говорят, что я похожа на мужика. Ну и пусть так считают. Я не обращаю на это внимания. Главное, что фигура нравится мне и моей семье.

Несмотря на то, что этот вид спорта довольно конкурентный, девушки на соревнованиях относятся к Елене уважительно. Фото: из личного архива героини публикации

Планы в своей новой спортивной карьере у Елены грандиозные. Женщина мечтает стать чемпионкой мира.

- Европа и мир – это единственные площадки, где есть категории «Боди-фитнес» 45+ и 50+, - рассказывает Елена. - Даже если не выиграю, то хотя бы попробую!

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