Четверо детей-маугли вместе с отцом всю зиму жили в заброшенном доме и грелись у костра

- Звонит, прям в голосе истерика чувствуется. Говорит: "Насмотрелся сейчас. Приехал на объект по работе и увидел картину, как ребятишки – четверо ребятишек от 2 до 7 лет − на голом полу возле костра стоят. И мужик с ними живет…"

Кадры, что выложил у себя на Ютуб-канале «Одни из нас» блогер из Читы, общественник Евгений Федоров, больше похожи на фильм про войну. И, смотря его, никак не подумаешь, что все происходящее снято в наши дни. Заброшенная хибара, дверей нет, окна разбиты, повсюду гуляет ветер, на полу щепки, мусор, грязные тряпки. Посреди композиции что-то похожее на печь, у которой двух стенок нет совсем, как и поверхности. В ней разожжен костер, и над ним чумазые ручонки греют четверо ребятишек! Дети словно вылезли из подземелья - чумазые, будто в золе извалялись, волосы стоят колом, одеты в отрепье. И босиком! Увидев незнакомцев, детей закрыл собой мужчина. Отец… Матери рядом не видно.

Сейчас дети в социально-реабилитационном центре. Фото: предоставлено Евгением Федоровым.

- Мы к тебе с помощью пришли, - успокаивают главу семейства волонтеры. Это они обнаружили семью маугли на окраине Читы. - Собирайтесь, поедем ко мне, ребятишек отмоем…

- Жили мы в деревне, дочь родилась, - исповедовался Александр на видео. Уже отмытый и переодетый в чистое, как и дети. - На маткапитал оформили дом, а он гнилой. Работы в деревне не оказалось. Нам сказали: или уезжаете с Алекзавода (село Александровский Завод в Забайкалье – прим.ред.), или детей забираем. Уехали в Читу. С работой не складывалось…

Незамеченным видео, разумеется, не осталось. Как дети оказались в таких условиях? Действительно ли семью выгнали из поселка Александровский Завод, где они купили дом? Соцслужбы начали проверку. И на это время пятилетнюю девочку и мальчиков 6, 10 и 12 лет забрали в социально-реабилитационный центр, а Александра - в СИЗО. Выяснилось, что прятался он от… полиции, избегая обвинения в причинении вреда здоровью средней тяжести.

В министерстве труда и соцзащиты населения Забайкалья сообщили, что родители с детьми действительно жили в селе Александровский Завод в доме, купленном на маткапитал. Но супруги официально расписаны не были, а в свидетельствах о рождении у ребят в графе «отец» - прочерк. Мать жаловалась, что сожитель пьет, употребляет наркотики и бьет ее. Прикладывалась к бутылке и сама мать, но позже кодировалась.

Из заброшенного дома семью вывезли волонтеры, случайно обнаружившие их. Фото: предоставлено Евгением Федоровым.

- В итоге женщина с детьми решила уехать от сожителя в Читу к родственникам, районная администрация им помогла, - комментируют в министерстве. - Затем они по непонятным причинам оказались на улице.

Соцслужбы пытались спасти семью, трудоустраивали мать, временно определяли детей в реабилитационные центры. А потом все семейство дружно… пропало! Первый раз мать с ребятами нашли в шалаше на берегу реки в сентябре прошлого года, второй раз - на днях с отцом в «заброшке».

- Мать детей нашли в Чите, она вела образ жизни бездомной, - рассказали в СУ СКР по Забайкалью. - Ее допросили и отправили к ее матери.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан». В первую очередь СК проверит сотрудников соцслужб, ответственных за соблюдение прав детей.

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