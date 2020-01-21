Суд отказал иркутянке в получении наследства от умершей сестры

21 Янв. 2020 2020-01-21T07:57:43+03:00

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Жительница Иркутска может лишиться однокомнатной квартиры своей умершей сестры, в которой, как выяснилось, живет незаконно. Это стало возможным после решения Октябрьского районного суда г. Иркутска об отказе женщине в получении наследства.

Еще в декабре 2017 года иркутянка приехала навестить свою сестру. Несколько раз она стучала в дверь, но ей никто не открывал. На настойчивый стук вышли соседи и рассказали женщине, что владелица квартиры, в которую та пыталась попасть, умерла еще летом 2016 года. Тогда женщина вызвала полицию, попросила вскрыть жилище сестры и стала там жить. Она заменила в квартире входную дверь, оплатила долг по коммунальным платежам, а спустя полгода пришла к нотариусу оформлять наследство на квартиру, поскольку других родственников у умершей сестры не было.

- Однако нотариус пояснил, что срок принятия наследства пропущен и следует обратиться в суд, что иркутянка и сделала, - рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда г. Иркутска. – Она обратилась с иском к администрации города о восстановлении пропущенного срока принятия наследства, установления факта принятия наследства, включении в наследственную массу жилого помещения, признании права собственности на жилое помещение в порядке наследования.

В исковом заявлении истец указала, что в установленный шестимесячный срок она не приняла наследство по уважительной причине, так как не знала и не могла знать о смерти сестры. Иркутянка отметила, что фактически приняла наследство после того, как узнала о смерти сестры.

Теоретически, женщина могла выиграть суд, ведь по закону основанием восстановления срока для принятия наследства является установление судом факта неосведомленности наследника о смерти наследодателя. При этом учитывается состояние здоровья наследника и объективные причины, по которым он не мог знать о смерти родственника и не мог получить наследство вовремя. Однако во время судебного разбирательства выяснилось, что с умершей сестрой иркутянка практически не общалась. Именно поэтому не знала она и о смерти родственницы.

- Таким образом, положенное в основу искового заявления обстоятельство – отсутствие у наследника сведений о смерти наследодателя, не является уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства, - прокомментировали в суде. – Напротив, не знание о смерти сестры в течение почти полутора лет свидетельствует о безразличном отношении истца к сестре. Отсутствие у наследника интереса к судьбе наследодателя носит субъективный характер и могло быть преодолено при наличии волеизъявления.

Исходя из этого, суд отказал иркутянке в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU