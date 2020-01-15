Била до крови и не давала еду: бабушка-тиран 1,5 года издевалась над маленькими внучками

- А ну, иди сюда! Сейчас получишь… Маленькие девочки только постанывали, когда на них с кулаками набрасывалась…родная бабушка.

О том, что в одном из сел Бурятии семья регулярно терпит издевательства от тяжелой на руку главы семьи, не знал никто: ни соседи, ни школьные учителя, ни администрация. Запуганные родственники 57-летней женщины, которая жила с дочерью и ее дочерьми и постоянно избивала детей, боялись кому-либо рассказывать об этом. И уж тем более, идти в полицию.

- Это чтоб хорошо учились и домашнее задание вовремя делали, - приговаривала та, в очередной раз «воспитывая» внучек.

Девчонкам 6, 8 и 11 лет доставалось крепко. В «воспитательных» целях бабушка-тиран колошматила девочек до синяков руками и ногами. Иногда в ход шли веник или мухобойка. Маленькие сестры не могли дать отпор бабушке, стойко перенося побои.

С особым рвением сибирячка «контролировала» школьную успеваемость девочек, выполнение ими школьных уроков. Затем начинала давать свои задания, и, если дети не справлялись, бабушка снова их била. Даже самую младшую сестренку, несмотря на то, что ребенок – инвалид. А если сопротивлялись, пытала внучек голодом.

Издевательства продолжались полтора года. Только в апреле 2019 года, когда одна из девочек пришла в школу с заметными синяками на лице, учителя забили тревогу и обратились в полицию. В дом к семейству нагрянула проверка. Вскоре на бабушку-тирана завели уголовное дело за истязание несовершеннолетних. Расследованием занялся Следственный комитет по Бурятии. Когда было собрано достаточно доказательств против бабушки, она отправилась на скамью подсудимых.

- Приговором суда женщине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, - прокомментировали в пресс-службе Мухоршибирского районного суда Бурятии. – В этом деле больше всего поражает, что насилие в семье происходило на глазах деда, матери и двух старших детей, однако никто в происходящее не вмешивался, потому что все боялись.

При этом на суде сибирячка все отрицала, уверяя, что её якобы оговорили.