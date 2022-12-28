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28 декабря 2022 10:48

В вуз не поступил, от карьеры в МВД отказался: что стало со школьником из Иркутска, спасшим девочку от педофила

Прошло три года, но Вячеслава Дорошенко из Иркутска до сих пор узнают незнакомцы
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Тогда подростку было 16. Он возвращался с тренировки по баскетболу. Фото: личный архив героя публикации

Тогда подростку было 16. Он возвращался с тренировки по баскетболу. Фото: личный архив героя публикации

- Вячеслав, здравствуйте! Это звонят из «Комсомолки».

- Я знаю, ваш номер до сих пор записан у меня в телефоне.

Обычный парень из Иркутска Слава Дорошенко к звонкам журналистов давно привык. Три года назад его имя украшало заголовки в десятках СМИ. Тогда ему было 16. Он привычным путем возвращался домой с тренировки по баскетболу, когда услышал за спиной детские крики: «Помогите!». Десятиклассник стал свидетелем похищения ребенка. На его глазах неизвестный мужчина силой затащил 9-летнюю девочку в темно-синюю иномарку. Рядом в этот момент оказался еще один случайный очевидец – работник авиазавода Глеб Сизых. Подросток и мужчина вместе кинулись к машине, но та рванула с места. Тогда оба прыгнули в автомобиль Глеба и начали преследовать преступника. Тот сам загнал себя в угол. Не зная окрестностей, во дворах он угодил в тупик. Понимая, что деваться некуда – ребенка отпустил, лепеча легенду о том, что перепутал девочку с младшей сестренкой. Скользкий тип поспешил скрыться, но Слава понимал, кто перед ним. Он успел записать марку его машины и госномер. Как оказалось позже, не зря! Насильника-рецидивиста задержали уже через 40 минут – на соседней улице. А героев наградили полицейские. А Славу как почетного гостя на свой бой против Михаила Кокляева в Москве пригласил легендарный Александр Емельяненко.

Слава Дорошенко с грамотой от МВД.

Слава Дорошенко с грамотой от МВД.

«Предлагали пойти в МВД или спецназ – не мое»

- В университете, наверное, учишься? Или колледж заканчиваешь? – интересуюсь я успехами 19-летнего парня.

Сегодня иркутянину 19. Он съехал от родителей и нашел работу по душе. Фото: личный архив героя публикации

Сегодня иркутянину 19. Он съехал от родителей и нашел работу по душе. Фото: личный архив героя публикации

- Да, нет. Я 11 классов закончил, а поступать в вуз не стал, - делится Вячеслав Дорошенко. – Решил сначала попробовать себя в профессии, а потом уже получить образование. Мне предлагали пойти в МВД или спецназ, но я отказался. Да, перспективы сказочные, но не мое это. Стать курсантом института МВД мог благодаря награде от полиции, а работать в спецназе звали родственники спасенной девочки.

Слава на том самом месте, где похитили девочку. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Слава на том самом месте, где похитили девочку. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

- А кем работаешь сейчас, если не секрет?

- Секрет! Тружусь в сфере развлечений. Желаемого добился – нашел дело по душе, - рассказывает молодой человек в беседе с «КП» - Иркутск.

Еще одной страстью Славы стал спорт, а точнее смешанные боевые единоборства. Занимается парень не профессионально, для себя, но вместе с этим посещает различные соревнования и делает успехи.

Вячеслав занимается спортом и думает о будущем. Он признается, что достиг большинства поставленных целей. Фото: личный архив героя публикации

Вячеслав занимается спортом и думает о будущем. Он признается, что достиг большинства поставленных целей. Фото: личный архив героя публикации

«С семьей девочки общаемся до сих пор»

Со своим напарником по спасательной операции Глебом Сизых Слава связь потерял. Купил новый телефон и не заметил, как его номер остался в старом устройстве. А с семьей, которая готова была бесконечно благодарить школьника за то, что их дочь вернулась домой в целости и сохранности, общается по сей день.

Глеб СИЗЫХ.

Глеб СИЗЫХ.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Чаще, чем только по праздникам. Бывает, созваниваемся, списываемся. Девочке уже 12 лет сейчас.

Сегодня в молодом человеке трудно узнать того робкого подростка. Парень повзрослел, окреп и стал совершенно самостоятельным. К 19 годам он съехал от родителей и полностью обеспечивает себя. Хотя былая скромность все еще украшает Вячеслава. Он признается, куда не придет, незнакомцы до сих пор узнают. Даже жители других регионов признают в парне того самого героя из Иркутска.

- Я стараюсь об этом не вспоминать. Конечно, все закончилось хорошо. Но страшно представить, что случилось бы, не оказавшись мы рядом.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ