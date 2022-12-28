В вуз не поступил, от карьеры в МВД отказался: что стало со школьником из Иркутска, спасшим девочку от педофила

Тогда подростку было 16. Он возвращался с тренировки по баскетболу. Фото: личный архив героя публикации

- Вячеслав, здравствуйте! Это звонят из «Комсомолки».

- Я знаю, ваш номер до сих пор записан у меня в телефоне.

Обычный парень из Иркутска Слава Дорошенко к звонкам журналистов давно привык. Три года назад его имя украшало заголовки в десятках СМИ. Тогда ему было 16. Он привычным путем возвращался домой с тренировки по баскетболу, когда услышал за спиной детские крики: «Помогите!». Десятиклассник стал свидетелем похищения ребенка. На его глазах неизвестный мужчина силой затащил 9-летнюю девочку в темно-синюю иномарку. Рядом в этот момент оказался еще один случайный очевидец – работник авиазавода Глеб Сизых. Подросток и мужчина вместе кинулись к машине, но та рванула с места. Тогда оба прыгнули в автомобиль Глеба и начали преследовать преступника. Тот сам загнал себя в угол. Не зная окрестностей, во дворах он угодил в тупик. Понимая, что деваться некуда – ребенка отпустил, лепеча легенду о том, что перепутал девочку с младшей сестренкой. Скользкий тип поспешил скрыться, но Слава понимал, кто перед ним. Он успел записать марку его машины и госномер. Как оказалось позже, не зря! Насильника-рецидивиста задержали уже через 40 минут – на соседней улице. А героев наградили полицейские. А Славу как почетного гостя на свой бой против Михаила Кокляева в Москве пригласил легендарный Александр Емельяненко.

Слава Дорошенко с грамотой от МВД.

«Предлагали пойти в МВД или спецназ – не мое»

- В университете, наверное, учишься? Или колледж заканчиваешь? – интересуюсь я успехами 19-летнего парня.

Сегодня иркутянину 19. Он съехал от родителей и нашел работу по душе. Фото: личный архив героя публикации

- Да, нет. Я 11 классов закончил, а поступать в вуз не стал, - делится Вячеслав Дорошенко. – Решил сначала попробовать себя в профессии, а потом уже получить образование. Мне предлагали пойти в МВД или спецназ, но я отказался. Да, перспективы сказочные, но не мое это. Стать курсантом института МВД мог благодаря награде от полиции, а работать в спецназе звали родственники спасенной девочки.

Слава на том самом месте, где похитили девочку. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

- А кем работаешь сейчас, если не секрет?

- Секрет! Тружусь в сфере развлечений. Желаемого добился – нашел дело по душе, - рассказывает молодой человек в беседе с «КП» - Иркутск.

Еще одной страстью Славы стал спорт, а точнее смешанные боевые единоборства. Занимается парень не профессионально, для себя, но вместе с этим посещает различные соревнования и делает успехи.

Вячеслав занимается спортом и думает о будущем. Он признается, что достиг большинства поставленных целей. Фото: личный архив героя публикации

«С семьей девочки общаемся до сих пор»

Со своим напарником по спасательной операции Глебом Сизых Слава связь потерял. Купил новый телефон и не заметил, как его номер остался в старом устройстве. А с семьей, которая готова была бесконечно благодарить школьника за то, что их дочь вернулась домой в целости и сохранности, общается по сей день.

Глеб СИЗЫХ. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Чаще, чем только по праздникам. Бывает, созваниваемся, списываемся. Девочке уже 12 лет сейчас.

Сегодня в молодом человеке трудно узнать того робкого подростка. Парень повзрослел, окреп и стал совершенно самостоятельным. К 19 годам он съехал от родителей и полностью обеспечивает себя. Хотя былая скромность все еще украшает Вячеслава. Он признается, куда не придет, незнакомцы до сих пор узнают. Даже жители других регионов признают в парне того самого героя из Иркутска.

- Я стараюсь об этом не вспоминать. Конечно, все закончилось хорошо. Но страшно представить, что случилось бы, не оказавшись мы рядом.