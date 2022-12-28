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28 декабря 2022 8:26

«Мечтала посетить большой город и зоопарк». Иркутские спасатели исполнили желание 13-летней девочки из детского дома

Сотрудники МЧС Иркутска осуществили мечту 13-летней школьницы
Виктория КУДАЕВА
Алина поднялась на сцену, чтобы поздравить личный состав пожарного гарнизона Иркутска, но девочку ждал сюрприз.

Алина поднялась на сцену, чтобы поздравить личный состав пожарного гарнизона Иркутска, но девочку ждал сюрприз.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Cовсем чуть-чуть остается до Нового года – пожалуй, самого любимого праздника, который связан с ожиданием волшебства. И у многих настоящие чудеса уже происходят в жизни! На днях сотрудники МЧС России по Иркутской области исполнили заветную мечту 13-летней девочки.

Алина воспитывается в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Она попала сюда два года назад, и, как говорят воспитатели: «ее судьба не из рядового десятка». Но несмотря ни на что, девочка продолжает искренне верить в чудо. Одно из желаний Алины – побывать в больших красивых городах и зоопарках. И на днях оно практически сбылось!

- Мы получили письмо от благотворительного проекта #ПроЖить. Внутри него было несколько карточек ребятишек, которые по разным причинам остались без опеки родных. И среди них была история Алины, которая поведала о своей мечте, - рассказывает начальник 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области Артем Овчинников.– Обсудив с коллегами, мы решили, что у нас есть желание и все возможности, чтобы помочь девочке!

Алина воспитывается в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Фото: предоставлено ОГКУ СО "Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутск"

Алина воспитывается в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Фото: предоставлено ОГКУ СО "Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутск"

Как рассказывает Артем Овчинников, первое, что приходит в голову при упоминании «большой город» и «зоопарк» - это Новосибирск. Буквально за несколько дней спасатели собрали нужную сумму и организовали для Алины путешествие в самый крупный мегаполис Сибири.

- Тем более, в этом году Новосибирск стал еще и «Новогодней столицей России!», - продолжает Артем Овчинников. – Поэтому, думаем, что эти три дня будут для нее по-настоящему сказочными!

Спасатели приобрели для Алины и ее сопровождающей билеты на самолет и в зоопарк, оплатили расходы на проживание в гостинице. Но рассказать о том, что мечта девочки сбылась, сотрудники МЧС решили по-особенному.

Одно из желаний Алины – побывать в больших красивых городах и зоопарках.

Одно из желаний Алины – побывать в больших красивых городах и зоопарках.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Алина – очень талантливая девочка. Мы узнали, что она любит петь и часто выступает на городских и областных мероприятиях. Поэтому мы пригласили ее выступить на нашем концерте, - рассказывает Артем Овчинников.

Повод для этого был соответствующий. 27 декабря сотрудники МЧС России отмечали свой профессиональный праздник – День спасателя. Алина поднялась на сцену, чтобы поздравить личный состав пожарного гарнизона Иркутска и исполнить для них любимую песню. Но тут девочку ждал сюрприз. Оказалось, что сотрудники ведомства приготовили для нее ответный подарок!

- Она абсолютно ничего не знала, - делится Артем Овчинников. – Мы вручили Алине ее подарок, и было видно, что она не верила, что это все происходит с ней. На сцене она еще держалась. А когда ушла за кулисы разрыдалась…

Спасатели приобрели для Алины и ее сопровождающей билеты на самолет и в зоопарк, оплатили расходы на проживание в гостинице.

Спасатели приобрели для Алины и ее сопровождающей билеты на самолет и в зоопарк, оплатили расходы на проживание в гостинице.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В свое заветное путешествие девочка отправится уже 2 января. Спасатели взяли с нее обещание, что она привезет из поездки фотографии, видео, и, конечно же, массу впечатлений.

- Думаю, что мы пригласим Алину снова выступить на нашем концерте, 30 апреля, когда будем отмечать День пожарной охраны». И она сможет рассказать всему личному составу о своих зимних каникулах, - подытоживает Артем Овчинников. – Мы первый раз принимаем участие в таком проекте. Наши парни получили массу эмоций. Уже подходят ко мне и предлагают превратить это в добрую традицию. Почему нет? Сделаем все, что в наших силах!

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