«Мечтала посетить большой город и зоопарк». Иркутские спасатели исполнили желание 13-летней девочки из детского дома

Алина поднялась на сцену, чтобы поздравить личный состав пожарного гарнизона Иркутска, но девочку ждал сюрприз. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Cовсем чуть-чуть остается до Нового года – пожалуй, самого любимого праздника, который связан с ожиданием волшебства. И у многих настоящие чудеса уже происходят в жизни! На днях сотрудники МЧС России по Иркутской области исполнили заветную мечту 13-летней девочки.

Алина воспитывается в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Она попала сюда два года назад, и, как говорят воспитатели: «ее судьба не из рядового десятка». Но несмотря ни на что, девочка продолжает искренне верить в чудо. Одно из желаний Алины – побывать в больших красивых городах и зоопарках. И на днях оно практически сбылось!

- Мы получили письмо от благотворительного проекта #ПроЖить. Внутри него было несколько карточек ребятишек, которые по разным причинам остались без опеки родных. И среди них была история Алины, которая поведала о своей мечте, - рассказывает начальник 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области Артем Овчинников.– Обсудив с коллегами, мы решили, что у нас есть желание и все возможности, чтобы помочь девочке!

Алина воспитывается в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Фото: предоставлено ОГКУ СО "Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутск"

Как рассказывает Артем Овчинников, первое, что приходит в голову при упоминании «большой город» и «зоопарк» - это Новосибирск. Буквально за несколько дней спасатели собрали нужную сумму и организовали для Алины путешествие в самый крупный мегаполис Сибири.

- Тем более, в этом году Новосибирск стал еще и «Новогодней столицей России!», - продолжает Артем Овчинников. – Поэтому, думаем, что эти три дня будут для нее по-настоящему сказочными!

Спасатели приобрели для Алины и ее сопровождающей билеты на самолет и в зоопарк, оплатили расходы на проживание в гостинице. Но рассказать о том, что мечта девочки сбылась, сотрудники МЧС решили по-особенному.

Одно из желаний Алины – побывать в больших красивых городах и зоопарках. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Алина – очень талантливая девочка. Мы узнали, что она любит петь и часто выступает на городских и областных мероприятиях. Поэтому мы пригласили ее выступить на нашем концерте, - рассказывает Артем Овчинников.

Повод для этого был соответствующий. 27 декабря сотрудники МЧС России отмечали свой профессиональный праздник – День спасателя. Алина поднялась на сцену, чтобы поздравить личный состав пожарного гарнизона Иркутска и исполнить для них любимую песню. Но тут девочку ждал сюрприз. Оказалось, что сотрудники ведомства приготовили для нее ответный подарок!

- Она абсолютно ничего не знала, - делится Артем Овчинников. – Мы вручили Алине ее подарок, и было видно, что она не верила, что это все происходит с ней. На сцене она еще держалась. А когда ушла за кулисы разрыдалась…

Спасатели приобрели для Алины и ее сопровождающей билеты на самолет и в зоопарк, оплатили расходы на проживание в гостинице. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В свое заветное путешествие девочка отправится уже 2 января. Спасатели взяли с нее обещание, что она привезет из поездки фотографии, видео, и, конечно же, массу впечатлений.

- Думаю, что мы пригласим Алину снова выступить на нашем концерте, 30 апреля, когда будем отмечать День пожарной охраны». И она сможет рассказать всему личному составу о своих зимних каникулах, - подытоживает Артем Овчинников. – Мы первый раз принимаем участие в таком проекте. Наши парни получили массу эмоций. Уже подходят ко мне и предлагают превратить это в добрую традицию. Почему нет? Сделаем все, что в наших силах!

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