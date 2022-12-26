«Браво! Молодцы!»: снежная копия памятника «Родина-мать» в Усть-Илимске восхитила интернет

Снежную фигуру вылепили ради участия в конкурсе от Главного управления МЧС России по Иркутской области. Фото: предоставлено сотрудниками подразделения пожарной части Усть-Илимска

«Грандиозно! Молодцы!» - и это только один из комментариев, а их уже десятки под фото, которое выложили пожарные Усть-Илимска. Их стараниями теперь не только на Мамаевом Кургане в Волгограде, но и в Иркутской области есть «Родина-мать». Копия, конечно. И из снега! Реплика, видно вооруженным взглядом, не самая точная. И высота фигуры, и пропорции, и главное поворот головы (он совсем не похож)… Тут можно только пошутить: «Я – художник, я так вижу». И все-таки поаплодировать мастерам – не профессионалы же они и старались ведь!

А теперь – к подробностям. Снежную фигуру вылепили ради участия в конкурсе от Главного управления МЧС России по Иркутской области. Пожарные из Усть-Илимска принимают участие в этих соревнованиях уже не в первый раз. В 2019 году, например, создали снежную модель танка Т-34, посвятив эту композицию 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. В 2020 – модель вертолета Ми-26. Для реалистичности, пожарные даже раскрасили фигуру традиционными цветами МЧС России и снабдили самодельный транспорт винтом с движущимися лопастями. А в 2021 году сделали скульптуру в виде пожарной машины. Каждая из этих фигур приносила устьилимцам победу в конкурсах.

На создание «Родины-матери» ушел практически целый месяц. Фото: предоставлено сотрудниками подразделения пожарной части Усть-Илимска

- В этом году мы решили построить «Родину-мать», - рассказывает начальник пожарной части №51 Сергей Анучин. – Сейчас наши ребята участвуют в специальной военной операции на Украине. И этой скульптурой мы хотели поддержать их боевой дух и чувство патриотизма. Сегодня мы закончили строительство, отправили фотографии на конкурс. Через несколько дней будут известны результаты.

На создание «Родины-матери» ушел практически целый месяц. Строительство началось, как только выпал влажный липкий снег. Строили всем подразделением, а это 47 человек! Общими усилиями, шаг за шагом, аналог знаменитого памятника возвысился на сибирской земле.

- Она получилась довольно высокая. Порядка 7,5-8 метров, - рассказывает Сергей Анучин. – Сначала мы сделали из досок и старых дверей опалубку. В нее засыпали снег. Формировали очертание самой скульптуры. Затем обрезали и подкрашивали снег. И вот, вышла такая фигура! Мы очень довольны!

Устьилимцы первыми оценили творение своих земляков. Пользователи соцсетей оставляют комментарии под фотографиями.

«Из года в год снежные фигуры шикарные!»

«Голова чересчур повернута. А в целом молодцы! Каждый год восхищаюсь желанием людей творить».

«Снимаю шляпу. Браво, ребята!».

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