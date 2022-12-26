«Река опасная, в ней даже взрослые погибали». 10-летний школьник из Бурятии чудом спас двух тонущих подростков

Пятиклассником Тимуром Шaлдyшкeeвым теперь гордится не только его семья, но и все село Зун-Мурино в Бурятии. Фото: из личного архива Елены Шалдушкеевой

Пятиклассником Тимуром Шaлдyшкeeвым теперь гордится не только его семья, но и все село Зун-Мурино в Бурятии. Десятилетний мальчик спас двух тонущих подростков из реки.

Все произошло еще летом 2020 года. Был жаркий день, что еще делать в зной, когда у тебя каникулы? Конечно, бежать на речку купаться. Тимур и поспешил - на берег Зyн-Mypэн. Это излюбленное место отдыха всего села. Третьеклассник грелся на пляже на солнышке, загорал. Внезапно его внимание привлекли две девочки…

- Они приехали к нам в село на лето, в гости к родным. Старше сына. Им было лет по 14, - рассказывает мама Тимура Елена Шaлдyшкeeвa. – Девчонки решили искупаться. Заплыли достаточно далеко от берега. Устали. Все же река горная, течение сильное. В какой-то момент одна из них начала тонуть и потащила вторую за собой.

Барахтаясь в воде, подростки еле успели прокричать: «Помогите!». Но все происходило достаточно далеко от берега. А там много народу и шумно. Никто призыва не услышал… Никто, кроме Тимура. Он заметил, что девчонки как-то не так барахтаются. На игру все это тоже совсем не походило.

- Тонут! – сообразил мальчик и бросился на помощь, схватив налету спасательный круг. Его (как нельзя кстати!) буквально днем накануне подарили Тимуру родители. Мальчик умеет хорошо плавать с детства, поэтому без особого труда добрался до середины реки.

Теперь 12-летний мальчик мечтает стать спасателем и помогать людям в горах. Фото: из личного архива Елены Шалдушкеевой

- Я первый раз находился на такой глубине, - признается корреспонденту «КП-Иркутск» Тимур Шaлдyшкeeв. – Обычно когда я плаваю, то вижу дно. А здесь оно было полностью черное…

Однако школьник не растерялся. Принялся вытаскивать девчонок с помощью круга. Но все же физические силы были не равны. Девочки значительно старше, весовые категории разные. Тимур чуть не перевернулся и не ушел под воду вместе с утопающими… Обошлось!

Юный герой помог девчонкам успешно добраться до берега. Отойдя от шока, они поблагодарили Тимура. Но о том, что произошло в тот день, Тимур не рассказал ни родителям, ни друзьям. Не хотел, чтобы родные беспокоились.

- О подвиге Тимура мы узнали только через несколько месяцев, когда сами девочки сообщили о случившемся родителям. Тимур же у нас очень скромный, - продолжает Елена Шaлдyшкeeвa. - Конечно, узнав об всем, я очень переживала. Все же река опасная. Люди взрослые в ней тонули, а тут маленький ребенок! Но я знаю, что сын не мог поступить иначе. У нас в семье шестеро детей. Тимур с детства привык заботиться о других и не оставаться в стороне от чужой беды.

С того момента прошло уже два года. Однако награда все же нашла героя! Сначала подвиг мальчика отметили сотрудники МЧС, а на днях глава Тункинского района Бурятии вручил Тимуру благодарственное письмо за проявленное мужество и смелость. Имя мальчика также хотят внести в список кандидатов для получения награды «Горячее сердце». Это особый нагрудный знак, который вручают за готовность бескорыстно прийти на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций.

- Я очень горжусь сыном, - рассказывает Елена Шалдушкеева. – Я рада, что его подвиг не остался без внимания!

Сейчас Тимур учится в пятом классе. Особенно ему нравится изучать математику, технологию и рисование. Активно занимается боксом. С нескольких соревнований он уже не раз возвращался домой с победой. С прошлого лета Тимур учится переплывать речку с одного берега на другой, как это умеют делать его старшие братья и сестры. А после совершенного подвига, юный герой твердо определился и с будущей профессией.

- Я хочу быть спасателем, - восклицает Тимур. – Хочу спасать людей в горах!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вову увел странный дядя!»: что стало с 9-летним мальчиком, который спас друга от педофила в Забайкалье (подробнее)

«Слезь с Иры, а то ударю!»: Первоклассница спасла подругу от педофила и решила стать следователем (подробнее)

Почему в Иркутском районе выпал серый снег (подробнее)