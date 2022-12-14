«Слезь с Иры, а то ударю!»: Первоклассница спасла подругу от педофила и решила стать следователем

Девочке было 7 лет, когда она не побоялась дать отпор взрослому мужчине Фото: СУ СКР по Иркутской области

Две косички с нарядными большими бантами, кружевная юбка и белая блузка – праздничный наряд 8-летняя Лера Васильева из небольшого сибирского городка выбирала и готовила очень старательно. Все ради особенного дня. Первоклассницу и ее маму пригласили в Иркутск для вручения медали. С виду хрупкая девчушка не по годам бойкая и смелая. Это она доказала, когда помогла вырвать подругу из рук педофила. В региональном Следкоме школьницу отметили наградой «За высокую гражданственность».

Мужчина предложил поиграть

Это произошло в последние деньки летних каникул. Семья Леры живет в частном секторе. В этом же районе, в паре дворов, находится дом ее подруги Иры (имя изменено – прим. Ред.). Девочки встретились, чтобы поиграть, но заметили, как мама Иры вышла из-за ограды. Девчушки поинтересовались, куда женщина уходит. Та рассказала, что собирается отнести сыну, работающему пастухом, обед.

- А можно мы тоже пойдем? – залепетали подружки.

Сибирячка взяла детей с собой. Путь до пастбища занимал около 15 минут и пролегал мимо местного кладбища.

- По дороге за ними увязался какой-то мужчина, - рассказала в беседе с «КП»-Иркутск» мама Леры Васильевой Мария. – Представился Артемом. Только после задержания выяснилось, что он назвал ненастоящее имя. Расспрашивал дочку, как зовут ее родителей, где мы работаем, после чего соврал, что хорошо знает меня, чтобы втереться в доверие. Когда они дошли до пастбища, мама Иры отвлеклась на разговор с сыном, а незнакомец предложил девочкам наперегонки побежать обратно к дороге. Они согласились, но на полпути у Леры заболел бок, и она остановилась.

«Слезь с Иры, а то ударю!»

Отдалившись на несколько метров от лужайки, которая находится в низине, дети пропали из поля зрения женщины. В этот момент мужчина схватил Иру… и начал стягивать с нее джинсы. Ребенок громко закричал. Тогда извращенец закрыл ей рот.

- Увидев это, Лера схватила камень и замахнулась на него: «Слезь с Иры, а то ударю!», - продолжает говорить Мария. – Когда поняла, что это бесполезно, рванула обратно за матерью девочки. Перепуганная бедняжка кричала ей вслед: «Не бросай меня!».

Но будущая первоклассница и не собиралась сбегать. Она окрикнула взрослых. Сибирячка тут же рванула на помощь дочери. Не успев надругаться над школьницей, педофил скрылся в лесу.

- Сообщения и листовки с приметами подозреваемого быстро распространили по городу. Кто-то сообщил в полицию, что видел похожего мужчину, и через 4-5 дней после случившегося насильника задержали.

«Хочу ловить плохих дяденек, которые обижают хороших девочек»

Во время следственного эксперимента Лера среди нескольких незнакомцев указала на того, что напал на ее подругу. Она хорошо запомнила большую черную татуировку на его руке. Оказалось, что тот не так давно вышел из мест лишения свободы.

Мария Александровна дочерью гордится. Фото: СУ СКР по Иркутской области

- После того, как ей вручили медаль, заявила, что будет работать в Следственном комитете, - делится мама маленькой героини. – Дочь говорит: «Хочу ловить плохих дяденек, которые обижают хороших девочек». В нашей школе, как раз с 5-го класса набирают кадетов. Если не передумает, то отправим ее в спецкласс МВД.

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