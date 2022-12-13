«Словно кадры из фильма-катастрофы. Жутко красиво!»: Корабли на Байкале попали в ледяной плен из-за шторма

Корабли, пришвартованные к берегу острова Ольхон на озере Байкал, покрылись коркой льда и снега. Фото: telegram-канал «Корреа Ластра Марина»

Корабли, пришвартованные к берегу острова Ольхон на озере Байкал, покрылись коркой льда и снега. Железные суда, которые оказались во власти воды и холода после сильного шторма, удивляют своей красотой местных жителей и туристов. Именно они первыми поделились этими завораживающими кадрами. Пользователи соцсетей уже сравнили их с декорациями к фильму о постапокалипсисе.

Корабли удивляют своей красотой жителей и туристов Ольхона. Фото: telegram-канал «Корреа Ластра Марина»

«Как будто из фильма-катастрофы. Страшно красиво!»

«Нереально красиво! Но как-то жутко».

«Ледниковый период. Страшная красота!».

«До мурашек красиво!».

«Как из сказки! Невероятная красота».

«Настоящее ледовое царство!»

«Я сразу представляю, как капитаны будут очищать корабли. Кропотливо и долго».

Заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова рассказала корреспонденту «КП-Иркутск», каким образом корабли угодили в ледяной плен.

- У нас был очень сильный ветер, - поясняет Юлия Янькова. - Заходил холодный арктический воздух. И так как водная поверхность Байкала теплее, чем окружающий воздух, на этом контрасте ветер и вода создают такой эффект. Ветер подхватывает волны и бросает их на корабль, где брызги моментально замерзают.

Оказалось, что корабли оказываются в такой ледяной ловушке каждую зиму! Фото: telegram-канал «Корреа Ластра Марина»

Однако это удивительное явление – на самом деле, не редкость. Капитан прогулочного катера на острове Ольхон, Вячеслав С., рассказал, что корабли оказываются в такой ледяной ловушке каждую зиму!

Большие суда оказались в плену льда. Фото: telegram-канал «Корреа Ластра Марина»

- Байкал замерзает поздно, сначала появляются наледи, поэтому и суда начинают покрываться коркой. И если нет возможности вытащить их на берег, то в таком виде они зимуют во льдах, - поясняет Вячеслав. - Вредит ли это судам? Конечно. Где-то образуется коррозия, где-то ржавчина, где-то лед продавливает корпус. К весне, когда становится теплее, капитаны помогают судам - спиливают лед на днище, чтобы слишком не сдавливал, и чтобы корабли быстрее оттаяли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не хочу покидать мир бесследно». Музыкант из Иркутска борется с раком крови, сочиняя песни (подробнее)

«Произойдет значимое событие»: бурятский лама составил прогноз на конец 2022 года (подробнее)

«Я уже здесь, оглянись». Рядом с баннером сибирячки, которая ищет мужа, появился ответ от миллиардера из Лос-Анджелеса (подробнее)