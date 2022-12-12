«Произойдет значимое событие»: бурятский лама составил прогноз на конец 2022 года. Фото: Курумканский дацан

Год черного водяного кролика уже стоит на пороге, хоть и начнется по восточному календарю 20 февраля. Традиционно буддисты готовятся к наступлению Нового года тщательно составляя прогноз на предстоящие 12 месяцев, которые пройдут под покровительством нового знака. Известный в Бурятии как лама-блогер, настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама сделал разбор прошлогоднего зурхай (бурятский астрологический календарь – прим. Ред.) и заявил о том, что в последние дни уходящего года Тигра россиян ждет крупное событие. Подробнее об этом в материале «КП»-Иркутск».

Кому повезет в работе

По словам Еши Намжил ламы, 2022 год должен был принести успех и развитие людям, работающим в сфере пошива, обслуживания, аренды, проката и всего, что касается займов. Заяц продолжит благоволить людям этих профессий, но избавит их работу от спешки, напора и резких оборотов, говорит настоятель. Также он рекомендует подчиненным держаться ближе к начальникам и чтить старые традиции. К слову, характер быстрой, энергичной и сильной хищной кошки еще долго будет влиять на жизнь людей.

- Год назад у меня (перед глазами – прим. Ред.) стояла картинка, что наш президент Путин держит в руках тигренка, - поделился лама. - После этого он запустил программу поддержки популяции уссурийского тигра. На мой взгляд, это значит, что энергетика этого года будет ярко проявляться в России в последующем. Скорее всего, эта сила тигра в нашей стране будет иметь тенденцию продолжения, распространения, нарастая, как снежный ком.

Что «подарит» Тигр в декабре

О том, когда будет готов зурхай на 2023 год, настоятель курумканского дацана скажет после «значимого события». Еши Намжил лама уверяет, что в декабре и, скорее всего, в январе россиян ждут важные новости, которые сильно повлияют на развитие событий.

- Думаю, что под занавес года «выйдет на сцену» и окажет свое воздействие на ход глобальных событий какая-нибудь тропическая страна вроде Индии. Я этого жду.

Также Еши Намжил лама отметил, что в наши дни большие личности или большое количество людей в едином порыве могут существенно изменить жизнь общества, региона, страны и даже мира.

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