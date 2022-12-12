"Сбивает с ног!": когда в Иркутске прекратится ледяной ветер и метель Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"Ветрище еще вчера начался, а сегодня так вообще завывает", "Меня по дороге на работу чуть ветром не сдуло", - иркутяне с утра 12 декабря обсуждают, что творится на улице. Погода не из приятных - ледяной ветер, снег, мороз - 21. Когда снова будет солнечно и штиль? Рассказываем о погоде в Иркутске на неделю с 12 по 18 декабря.

Погода в Иркутске на неделю с 12 по 18 декабря

Так, по данным Иркутского гидрометцентра, первый рабочий день на этой неделе будет очень ветреным. На Байкале возможны порывы до 31-36 метров в секунду! А по области - до 15-20 метров в секунду, снег, метели.

- Настоятельно рекомендуем отказаться от туристических походов и выхода на акваторию рыбакам, - предупреждают в ГУ МЧС по Иркутской области. - При прогнозируемом штормовом ветре высок риск происшествий и пожаров.

На севере области морозно - до -47 градусов, в Иркутске - метели и порывистый ветер, днем до -19 градусов мороза.

Снег и лед убирают на тротуарах, остановках и дорогах.

Судя по прогнозу погоды в Иркутске на неделю с 12 по 18 декабря, обстановка за окном чуть улучшится к среде, 14 декабря. Ожидается, что в этот день уже не будет снегопада, ветер слабый, до 6 метров в секунду. Но 15 декабря снова обещают порывы до 20 метров в секунду, снег, мороз -19 градусов ночью и -12 днем. Все следующие дни, включая выходные, продолжит идти снег, к воскресенью снова подует ветер. Зато сильных морозов не будет, к концу недели на улице потеплеет до -10 градусов днем.

Тем временем, в Иркутске усиленно очищают дороги, тротуары и остановки от снега и льда. Только за прошедшие выходные из города вывезли 2200 тонн снега.

- Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и обращать повышенное внимание на работающую технику, - говорят в городской администрации.

Город чистят от снега 50 машин. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

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