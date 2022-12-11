Умерла, так и не дождавшись помощи. 45-летнего мужчину подозревают в зверском убийстве собственной матери

Умерла, так и не дождавшись помощи. Мужчину подозревают в зверском убийстве собственной матери в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Поражающее своей жестокостью преступление расследуют в Иркутской области. 75-летняя женщина погибла в собственном доме в деревне Новое Приречье Братского района. По подозрению в убийстве полицейскими и следователями СК задержан родной сын пенсионерки.

- В ходе следствия установлено, что днем 6 декабря мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей матери, скинул ее с кровати и нанес множество ударов по голове и телу жертвы, после чего лег спать, - раскрыли детали совершенного сибиряком зверства в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Травмы оказались несовместимы с жизнью. Вскоре после избиения пожилая женщина умерла, так и не дождавшись помощи. Но, что могло подтолкнуть ее 45-летнего сына к такой жестокости? В этом предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

- В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в пресс-службе регионального Главка МВД.

Суд принял решение заключить душегуба под стражу.

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