«Я уже здесь, оглянись». Рядом с баннером сибирячки, которая ищет мужа, появился ответ от миллиардера из Лос-Анджелеса

Мария Молонова разместила свое фото на баннере в Улан-Удэ, чтобы найти мужа. Фото: из личного архива героини публикации

Мария Молонова разместила свое фото на баннере в Улан-Удэ, чтобы найти мужа. Многие потешались, мол, вот учудила. А ведь история-то оказалось не такой уж и фантастичной. Идея, которую придумала эффектная брюнетка, сработала! На отчаянный призыв к любви… откликнулся миллиардер из Лос-Анджелеса!

- Раньше я проводила время на сайтах знакомств, общалась там с мужчинами. Но многие популярные сервисы сейчас стали недоступны, - рассказывала Мария Молонова корреспонденту «КП-Иркутск». – А чтобы знакомиться вживую не всегда хватает времени. Я слишком занята, потому что много работаю.

Марии 26 лет, она занимается продвижением блогеров, помогает их раскрутке. Телефон всегда под рукой, работа 24/7. О каких тут отношениях может идти речь? А ведь хочется! Вот и решила молодая женщина разместить на билборде свой портрет с надписью: «Миллионерша идет мужа», а рядом – ссылку на анкету, которую может заполнить потенциальный жених. По задумке, позже Мария должна отобрать самых интересных на ее взгляд кандидатов и отправиться с ними на свидание. В общем, такой некий аналог популярного реалити-шоу «Холостяк».

Жительница Улан-Удэ придумала некий аналог популярного реалити-шоу «Холостяк». Фото: из личного архива героини публикации

Клич красотки не остался без внимания. О ее поступке написали даже в британском таблоиде «Daily Star». А пару дней назад возле ее баннера появился еще один, оформленный в похожем стиле. На нем изображено фото мужчины с подписью: «Миллиардер из Лос-Анджелеса. Я уже здесь, оглянись». И рядом - QR-код с его ответами на вопросы из анкеты Марии.

Клич красотки не остался без внимания. Фото: из личного архива героини публикации

Как выяснила девушка, таинственного поклонника зовут Сергей. Он тоже блогер. Молодой человек живет в Лос-Анджелесе, но сейчас отдыхает на Бали.

- Мне понравилось, что Сергей ответил мне таким образом – сделал баннер, это совсем не банально, креативно. Очень мне близко. Здорово, что мужчины могут так себя проявлять, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Мария. – Внимание он мое привлек. Но что дальше? На связь со мной пока не выходил и ничего не писал. Может он просто решил похайповать, или действительно хочет со мной познакомиться? Я в смятении. Хотелось бы, чтобы он обратился лично мне, а не на весь город.

Девушка также рассказала, что анкеты от мужчин продолжают поступать, как от земляков, так и от иностранцев.

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