12-летнего мальчика нашли мертвым в Забайкалье Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Забайкалье нашли мертвым 12-летнего ребенка. Следователи проводят проверку, чтобы выяснить, что произошло.

- Следователи незамедлительно выехали по сообщению о смерти малолетнего ребенка, провели осмотр места происшествия, тела погибшего. Опрошены родители ребенка, другие очевидцы, - рассказали в СУ СКР по Забайкалью. - Признаков криминального характера смерти не выявлено.

Судмедэкспертиза установит причины гибели ребенка. Тем временем, выясняются подробности о семье умершего мальчика - благополучная ли, не было ли обращений в комиссию по делам несовершеннолетних. Подробности станут известны позже. В соцсетях ходит версия, что мальчик мог надышаться газом, однако официальных подтверждений тому пока нет.

Напомним, ранее "КП"-Иркутск писала, как сейчас живут дети-маугли, которые три года назад жили в заброшенном здании и грелись у костра в Чите.