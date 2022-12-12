«Новый год встретим в новой квартире»: Семье, чудом спасшейся при падении на их дом самолета в Иркутске, купили жилье

Впереди у новоселов немало забот. Фото: из личного архива Ольги Милешиной

Иркутянка Ольга Милешина держит в руках ключи от своего нового дома. Эту двухкомнатную квартиру для нее и ее близких приобрел Иркутский авиационный завод после того как их дом в микрорайоне Ново-Ленино был разрушен при падении военного самолета Су-30. Истребитель упал во время летных испытаний. Это случилось 23 октября.

О чудесном спасении семьи Милешиных «КП-Иркутск» рассказывала ранее. Вечером, за несколько минут до катастрофы Ольга вышла в пристройку возле дома, чтобы забрать кое-какие вещи. Неожиданно женщина услышала гул. А потом поняла, что на чулан летят какие-то предметы и ее буквально забаррикадировало внутри помещения. Женщина смогла быстро откопаться от груды осколков и щепок. Оказавшись снаружи Ольга не могла поверить своим глазам – вокруг был только черный едкий дым, а огонь поглощал их дом! Внутри оставались ее мама и 7-летний сын! Женщина мигом забежала в здание и помогла своей семье выбраться наружу.

За несколько секунд Милешины потеряли все, что успели накопить за несколько лет. Но к счастью, сами остались живы! На первое время после трагедии семья перебралась в квартиру, которую им временно предоставила администрация Иркутска. И вот, спустя 2,5 месяца семья получила ключи от своего нового собственного дома!

- Иркутский авиационный завод выплатил нам компенсацию. На эти деньги мы приобрели двухкомнатную и однокомнатную квартиры в Ново-Ленино,- подтвердила информацию корреспонденту «КП-Иркутск» Ольга Милешина. – На выходных уже перевезли вещи, которыми успели обзавестись за эти месяцы.

Теперь впереди у новоселов немало забот. Семья уже готовится ко встрече Нового года. Милешины надеются, что черная полоса в их жизни закончилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Магии цифр не случилось: семейный спа-центр сгорел в ночь перед открытием 12.12.22 на 12 км Байкальского тракта (подробнее)

Что стало с детьми-маугли, которые зимой жили с отцом в заброшенном доме, голодали и грелись у костра (подробнее)

Умерла, так и не дождавшись помощи. 45-летнего мужчину подозревают в зверском убийстве собственной матери (подробнее)