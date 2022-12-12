Семейный спа-центр сгорел в ночь перед открытием 12.12.22 на 12 км Байкальского тракта. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Второй комплекс известного семейного спа-центра должен был открыться в Иркутске 12.12.2022 на 12 километре тракта, ведущего к Байкалу. Однако магии цифр не случилось: в ночь перед открытием новый филиал сгорел.

Огромные клубы дыма и огня виднелись с трассы и здорово напугали проезжающих мимо автомобилистов и жителей ближайших домов в поселке Молодежном. Очевидцы позвонили в МЧС, на место срочно выехали пять пожарных машин и 18 спасателей.

- На момент прибытия первых подразделений внутри помещений посетителей не было, - отметили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Огонь тушили до утра. Фото: Павел Циколин.

Пожар тушили с вечера и до 4 часов утра. Спасатели рассказали, что задачу осложняли сильные порывы ветра и сложная конструкция здания. Никто, к счастью, не пострадал, однако сам центр сгорел на площади более чем 350 квадратных метров.

"Как жалко". "Думали перед Новый годом туда сходить. Видимо не судьба", - иркутяне в соцсетях искренне посочувствовали владельцам спа-центра, так и не успевшим открыть новый филиал.

Из-за чего случился пожар? Причину сейчас выясняют специалисты МЧС России. Как сообщили корреспонденту "КП"-Иркутск в банном комплексе, у них пока тоже нет версий, что могло произойти.

К разбирательству подключилась и прокуратура Иркутского района. Если вскроются какие-либо нарушения правил пожарной безопасности, будут приняты меры. Однако версии станут известны позже.