«Не хочу покидать мир бесследно». Музыкант из Иркутска борется с раком крови, сочиняя песни

Музыкант из Иркутска борется с раком крови, сочиняя песни. Фото: личный архив.

- Муза приходит неожиданно, - с восторгом говорит 22-летний Марк Бондарев. - Я могу лежать в больничной палате и вдруг - озарение! В голове внезапно появляются слова и мелодия. Лежу и напеваю, чтобы не забыть. Затем отправляю голосовыми сообщениями звукорежиссеру и уже после выписки мы записываем трек в студии. Музыка сейчас для меня - исцеление.

Марк Бондарев уверен - надежда его спасет. Он уже полтора года борется с лейкозом. Болезнь нашли в августе 2021 года, причем случайно - парень попал в больницу с травмой, но в его анализах врачи нашли неладное. Оказалось, рак... А дальше - тяжелая борьба за жизнь. Больницы, капельницы, химиотерапия, реанимация…

После второй химиотерапии он оказался настолько близко к смерти, что четко для себя решил: «Не хочу покидать этот мир бесследно». Тогда, лежа под капельницами, он и сочинил свой первый трек "Локоны". О чем? О жизни без болезни, о счастье. О том, чтобы сидеть на песчаном берегу моря и держать за руку любовь всей своей жизни. Пока Марк (кстати, его музыкальный псевдоним SERDCELOW) был на лечении, он отправил наброски звукорежиссеру и тот сочинил музыку под слова. К концу курса химиотерапии песня была готова к записи.

И как же начинающий музыкант удивился и обрадовался, когда узнал, что его трек попал в плейлист «Русский поп: новички» от "Яндекс.Музыки"!

- Письмо пришло на электронную почту. Когда открыл - потерял дар речи, - рассказывает Марк. - В этот плейлист вошли и мои кумиры среди начинающих музыкантов. Считаю, что для меня это уровень. Когда я отправлял свой трек на сервис, даже не надеялся, что его примут. Но меня выбрали! И это мое маленькое чудо.

Первый сольный трек 22-летнего Марка Бондарева попал в плейлист "Яндекс.Музыки". Фото: личный архив.

Кстати, парень с детства занимается музыкой.

- Марк увлекся творчеством еще в школе, - добавляет мама Марка Диана Бондарева. - В 14 лет создал свою рок группу “Rise”! А потом начал выступать один. Его творчество придает ему смысл жить, а значит - бороться и побеждать. Марк у нас сильный и очень жизнерадостный парень. Спасибо врачам, которые постоянно борются за жизнь сына.

Сейчас на счету иркутянина один альбом и четыре трека. Дальше - больше. Его цель - записать совместный трек с популярной среди молодежи рок-группой «Три дня дождя».

- А в свой день рождения, 18 декабря, мечтаю устроить сольный концерт, - говорит Марк. - Если не успею в этот, то в следующий - обязательно!

Если вы желаете помочь Марку с дальнейшим лечением, реквизиты здесь.

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