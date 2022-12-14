Худеющий мэр, депутаты-близнецы и мэр-домохозяйка: шесть необычных политиков Иркутской области

Необычные политики Иркутской области. Фото: Лали Лобанова, Николай Кожевин и телеграмм-канал мэра Саянска Олега Боровского.

Когда речь заходит о политиках, многие сразу представляют солидных, статных, серьезных людей в дорогих серых костюмах и черных начищенных туфлях. Но есть среди них персоны, которые выделяются и не только внешним видом. «КП»-Иркутск расскажет о самых необычных людях в иркутской политике.

1.Мэр-домохозяйка

Анна Щекина вызвала общественный резонанс три года назад, когда победила в досрочных выборах мэра Усть-Илимска. Своим успехом она привлекла к себе внимания всей России. Как оказалось, Анне было 28 лет, она нигде не работала, одна растила 6-летнего сына. У нее даже не было высшего образования! Только среднее специальное по направлению секретарь-референт и документовед. Единственным увлечением был… огород. Вся страна задалась вопросом – «Как она смогла выиграть?». Но вот такая она политическая гонка, что преподносит порой сюрпризы.

Многие пророчили Щекиной судьбу отступника - не справиться и сбежит через месяц. Но не тут-то было! Уже на протяжении трех лет Анна крепко занимает свои позиции и успешно руководит городом.

Вся страна задалась вопросом – «Как она смогла выиграть?». Фото: соцсети

2.Самый молодой мэр

Иван Булатников из Черемхово в 21 год стал мэром. Правда, ничего удивительного (кроме возраста) здесь нет. Парень строил карьеру. Студентом вошел в «Клуб публичной политики». Затем перешел в Молодежное правительство Иркутской области. А в 2018 году его выдвинули от своей партии на досрочные выборы мэра села Юголок Усть-Удинского района. Иван не сразу решился на такой отважный шаг. Но спустя время принял участие. На успех особо не надеялся. Ведь, кто выберет молодого чужака. Но за третьекурсника пединститута проголосовали.

Как сообщит потом Иван: «Избиратели голосовали не за меня, а против других, поэтому она было протестным». Местные жители думали, что сбежит парень, когда увидит небольшое поселение. Но как бы ни так! Иван не растерялся и взял правление в свои руки. И вот уже на протяжении четырех лет Иван живет в Юголке и занимает кресло мэра.

Иван Булатников из Черемхово в 21 год стал мэром. Фото: Лали ЛОБАНОВА

3.Самый юный депутат в Госдуме

Георгий Арапов в 22 года окончил университет, когда стал самым молодым в России депутатом Государственной думы РФ VIII созыва. Такой быстрой карьерной лестницы никто еще не видел. Меньше чем за год Георгий от выпускника университета становится секретарем совета регионального отделения своей партии в Иркутской области. Но это не предел! Дальше его ждала Госдума. Он был выбран от своей партии по федеральному округу, чтобы представлять интересы Республики Бурятии, Республики Саха (Якутии) и Иркутской области.

Парню из Армении пророчили блестящее будущее. И не ошиблись. Позже он станет заместителем председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Такая резкая карьерная лестница не вскружила Григорию голову ведь его имя видно в разных экологических акциях.

Георгий Арапов в 22 стал самым молодым в России депутатом Государственной думы РФ VIII созыва. Фото: Николай Кожевин.

4.Худеющий мэр

Мэр Саянска Олег Боровский необычный человек, которого знает теперь вся Россия. Прославился он тем, что отказался закрывать салоны красоты, бани, парикмахерские и фитнес-клубы в городе во время пандемии коронавируса. Все его называли безумцем и пророчили высокую заболеваемость. Но в городке в 40 тысяч человек долгое время не было ни одного заразившегося.

А недавно Боровский решил похудеть. Да не просто, а на спор. Заключил пари с мэром Черемхово, что скинет 30 кг, а там как пойдет. Сообщил он это 17 ноября в день отказа от курения в своем телеграмм-канале, где еще и историю смешную рассказал, как шесть лет назад также на спор с бывшим губернатором Иркутской области Сергеем Ерощенко бросил курить. Вот такой вот заботливый и азартный мэр у саянцев.

Мэр Саянска Олег Боровский необычный человек, которого знает теперь вся Россия. Фото: телеграмм-канал Олега Боровского

5.Депутаты – близнецы

Братья Артем и Денис Радченко – близнецы. И они не разлей вода еще и в деле. Сибиряки победили на выборах в Вихоревскую думу в этом году. Денис работает директором в спортивной школе, Артем в ней же тренером. Начинали свою карьеру братья с правоохранительной системы. Как сообщают сами Радченко, они с детства очень привязаны друг к другу. Поэтому и во власть пошли вместе. Стать депутатами предлагали знакомые и близкие ужу давно. Но братья почувствовали силы в себе только в этом году. И за несколько месяцев они успели реализовать несколько полезных для северного городка инициатив.

Братья Артем и Денис Радченко – близнецы. Фото: администрация Вихоревского поселения.

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