ДНК-тест сделают ученикам школы в Улан-Удэ, чтобы найти осквернившего памятник защитникам Отечества вандала

Следователи возьмут у учеников ДНК, чтобы найти преступников, осквернивших памятник в сквере Пограничников. Фото: пресс-служба СК СКР по Бурятии

Пользователи соцсетей обсуждают ситуацию, которая произошла в одной из школ Улан-Удэ. Руководство оповестило родителей, что следователи возьмут у учеников ДНК, чтобы найти преступников, осквернивших памятник в сквере Пограничников.

Как стало известно из сообщения, опубликованного в родительском чате, 21 ноября неизвестные распылили черную краску на фотографиях пограничников, погибших во время конфликта на острове Даманском в 1969 году. СУ СК по Республике Бурятии завел уголовное дело по статье "осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества". На месте происшествия нашли фломастер, а также взяли образец слюны, которая, как показал анализ, принадлежала лицу мужского пола. Предположили, что это мог быть кто-то из учеников ближайших школ.

Как рассказали в Комитете образования администрации Улан-Удэ, правоохранители обратились к руководству школы №41.

- В школу №41 поступило письмо от Следственного отдела Железнодорожного района с просьбой оказать содействие в проведении следственных действий для получения образцов ДНК для сравнительного исследования учащихся, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В Следственном управлении информацию о ДНК-тестировании подтвердили. Однако проводить его будут по определенным правилам.

- Получение образцов - только с согласия гражданина, а в случае с несовершеннолетними - только с согласия их законных представителей. Все исключительно на добровольной основе, - пояснили в СК СКР по Бурятии. - Образцы при наличии согласия будут браться у определенной категории учащихся, исходя из уже установленных следствием данных. Сплошным образом учеников проверять не будут.

Тем не менее, реакция в родительских чатах и в соцсетях неоднозначная. Некоторые не понимают, почему именно таким образом ищут вандалов. Однако в том, что виновным придется отвечать за осквернение памятника, никто не сомневается. Дал ли уже кто-то из родителей согласие на ДНК-тест у ребенка, пока не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Худеющий мэр, депутаты-близнецы и мэр-домохозяйка: шесть необычных политиков Иркутской области (подробнее)

Лихачка из Бурятии 91 раз за год нарушила правила дорожного движения (подробнее)

"Лететь всего час, сервис - на высоте!": как сибирякам провести Новый год в Монголии со скидкой в 30% (подробнее)