"Лететь всего час, сервис - на высоте!": как сибирякам провести Новый год в Монголии со скидкой в 30%

Монголия - страна контрастов. Фото russianstock.ru.

Край кочевников, вечного неба и родина Чингисхана, - это все Монголия. Страна контрастов, что проявляется во всем: в природе, традициях, кухне. Но первое, что бросается в глаза, как только прилетаешь сюда - уровень туристического сервиса - на протяжении всей поездки не покидает ощущение - ты как будто в Европе. Там, где Восток соприкасается с Западом…Русских туристов здесь очень ждут. В декабре монгольская сторона даже объявила акцию: гостям, которые приедут в Улан-Батор, при предъявлении российского паспорта предложат скидки от 10 до 30% в магазинах, торговых центрах, отелях и ресторанах. Спецкор «КП» съездил в самую холодную столицу мира и узнал, почему туда стоит отправиться на Новый год и провести каникулы.

Улан-Батор уже в новогоднем оформлении. Фото russianstock.ru.

Миллион туристов в год

Такую амбициозную цель ставят перед собой власти Монголии. Они объявили 2023-й и последующие два года временем посещения страны. И уже сделали первые шаги. Открыли новые маршруты и туры из российских городов – Иркутска и Улан-Удэ. В Улан-Батор теперь можно добраться не только на машине и поезде, но и на самолете.

За развитие туризма в Монголии взялись основательно - на государственном уровне.

- В 2019 году Монголию посетили 577 тысяч туристов, из них 120 тысяч из России, - рассказывает министр окружающей среды и туризма и государства Бат-Улзийн Бат-Эрдэнэ. – Такие цифры были до пандемии, потом два года было затишье и вот в этом году 300 тысяч, среди них 157 тысяч - россияне. Интерес к нашей стране растет. И мы, в свою очередь, делаем все, чтобы отдых в Монголии был комфортным. Создаем инфраструктуру с лучшими стандартами услуг, разрабатываем маршруты, в том числе по особо охраняемым территориям, которые раньше не было доступны, строим туристические комплексы. И ждем инвесторов, предлагая им выгодные условия работы в правовом поле – послабления в получении лицензий, налоговые льготы.

Улан-Батор - современный мегаполис, но часть населения все еще живет в юртах. Фото russianstock.ru.

Холодная, но современная столица мира

Улан-Батор не зря называют самой холодной столицей мира. И хотя термометр показывает -30, мороз не сильно ощущается, влажности нет. Город – в окружении гор, поэтому и ветер не дует. В столице проживает 1 млн 400 тысяч населения, а всего в стране более 3 млн 400 тыс. Монголия очень молодая – 70% жителей – это люди в возрасте до 35 лет.

Мы приехали в Улан-Батор по приглашению Ассоциации туризма Монголии. Ее стараниями запущен проект welcome-to-mongolia. Это русскоязычный портал для туристов – лучший гид по Монголии.

- Портал только начинает развиваться, но уже сейчас можно почитать о стране, узнать, где можно остановиться, как добраться, что посетить, где купить подарки и т.д, - рассказывает куратор портала Александр Бакалов. Молодой человек, кстати, родом из Ангарска. Живет и работает сейчас в Улан-Баторе.

Новый год в Улан-Баторе – это первая фишка проекта. Туристам при предъявлении российского паспорта предлагают скидки от 10 до 30% в магазинах, торговых центрах, отелях и ресторанах. Список выгодных мест будет опубликован на портале.

В Монголии знатный шоппинг, особенно славится страна кашемиром. Фото: Яна ЛИСИНА

- Вы станете участниками праздничных распродаж, новогодних розыгрышей призов и подарков. Помните, паспорт с двуглавым орлом сэкономит ваш новогодний бюджет! – говорят организаторы.

А почему и нет, изменить планы или построить новые и махнуть в Монголию?!

- Мы ставим цель стать открытой для гостей, - говорит заместитель мэра Улан-Батора Тумуртуму Зундуй. – Создали национальный комитет по туризму, который возглавляет премьер-министр страны.

Скидки на Новый год – это стартап, далее последует целый календарь событий, который каждый месяц будет пополняться новыми предложениями, будь то акции, или праздники – ярмарки – концерты…

Эти юрты на турбазе в пригороде Улан-Батора с отоплением. Фото: Яна ЛИСИНА

Мы едем по Улан-Батору. Город стоит в пробках, они здесь дикие – и это главный и, пожалуй, единственный минус. Его признают и сами власти и стараются улучшить ситуацию. Машина есть у каждого второго монгола - они дешевые из-за низкой стоимости пошлины. Ездят в основном на гибридах.

Улан-Батор – самобытный, как и вся монгольская культура, даже в простой жилой застройке контрасты. Из окна авто виднеются то современные высотки с панорамными окнами, то юрты. 60% населения столицы или 800 тысяч человек живут в юртах, да-да, с туалетом на улице, семьями. Много и хрущевок – наследие советской дружбы.

В Монголии запросто можно встретить верблюдов. Фото: Яна ЛИСИНА

- Мы всегда относились к Советскому Союзу как к Большому Брату, - говорит наш гид Баяна и рассказывает о городе. Его история началась в 17 веке. Город кочевал и 29 раз перемещался с одного места на другое, и, наконец, остановился на берегу реки Туул. Долгое время монголы были под гнетом Цинской династии и в 1911 году в результате национально-освободительной революции Монголия стала суверенной. Но только в 1921 году после народной революции страна обрела свое «Я». Единственным надежным союзником и гарантом независимости и суверенитета тогда выступила Советская Россия…

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