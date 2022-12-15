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15 декабря 2022 2:02

Из Иркутска в Улан-Батор на Новый год: на самолете долетите всего за час

Добравшись из Иркутска в Улан-Батор, затем удобно лететь в Таиланд, Японию, Турцию на Бали, Филиппины и другие страны
Яна ЛИСИНА
Яна ЛИСИНА
Столица Монголии - Улан-Батор с населением в 1 млн. 400 тыс. человек. Фото russianstock.ru.

Столица Монголии - Улан-Батор с населением в 1 млн. 400 тыс. человек. Фото russianstock.ru.

Монголия объявила 2023-й и последующие два года временем посещения страны. И с нетерпением ждет на Новый год и январские каникулы туристов, предлагая гостям скидки в отелях, ресторанах и магазинах до 30%. В Улан-Баторе зимой можно провести интересно и с пользой время: отправиться на шоппинг, насладиться разнообразной кухней, отдохнуть на турбазах и покататься на горных лыжах, посетить достопримечательности. И чтобы добраться до заграницы не требуется огромных усилия и много времени: из Иркутска и Улан-Удэ в Улан-Батор летают самолеты. Наш спецкор совершил перелет и делится впечатлениями.

Из Иркутска в Улан-Батор: новый аэропорт и удобная логистика

В воздушной гавани Иркутска нас, счастливчиков, встречает Баяна - наш гид, куратор Ассоциации туризма Монголии по России. По-русски говорит шикарно.

- Училась в школе, в которой преподавали русский язык, да и сейчас практикую активно - работаю с туристами, смотрю российские каналы, - говорит Баяна. - Да, у нас их транслируют.

Кстати, монголы старшего поколения вас поймут, а вот молодежь говорит только на английском и очень бегло. Но есть русскоязычные гиды, при желании можно воспользоваться их услугами.

Из Иркутска в Улан-Батор самолеты летают по понедельникам и пятницам, выполняет рейсы авиакомпания AeroMongolia. Отправление по местному в 23.00, в пути 55 минут. Это для сибиряков, конечно, удивительно, с нашим-то пониманием о расстояниях! Только сел в самолет, попил водички или чайку - и вот уже борт готовится к посадке…

На таком самолете мы летели из Иркутска в Улан-Батор и обратно.

На таком самолете мы летели из Иркутска в Улан-Батор и обратно.

Фото: Яна ЛИСИНА

Приземляется небольшой самолет на 50 мест (и все заняты!) в международном аэропорту «Чингисхан», его открыли летом 2021 года. Современный и просторный, сейчас он принимает уже полтора миллиона пассажиров в год. Здесь есть и любимое россиянами дьюти-фри (на обратном пути мы купили на оставшиеся тугрики хороший алкоголь). Доступны, конечно, и другие услуги, например каршеринг.

- С 15 декабря запускаем рейсы в Улан-Батор еще из Новосибирска, также два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям. В основном это вечерние перелеты, что очень удобно на стыковочные рейсы в Токио, Сеул, Бангкок, Ханой, Сейл и другие города Юго-Восточной Азии. Часть пассажиров действительно использует Монголию в качестве транзитной точки. Так, сегодня самое популярное направление для пересадки - это Токио. С 8 января мы запускаем еще новый рейс в китайский город Тяньцзинь. Кроме того, работают 5 внутренних направлений, например в район озера Хубсугул, - рассказывает директор департамента по маркетингу авиакомпании AeroMongolia Б.Онерболд.

Представители авиакомпании AeroMongolia рассказали российским журналистам перспективы развития авиасообщения между двумя странами.

Представители авиакомпании AeroMongolia рассказали российским журналистам перспективы развития авиасообщения между двумя странами.

Фото: Яна ЛИСИНА

Приобрести билеты на рейсы AeroMongolia можно в аэропорту Иркутска. А с 1 апреля 2023-го для россиян будет доступно онлайн-бронирование на официальном сайте перевозчика. Средняя стоимость билетов из Иркутска в Улан-Батор и обратно - 30 500 рублей, действуют льготы для студентов, пенсионеров и детей. В соцсети «ВКонтакте» есть группа авиакомпании на русском языке, где можно узнать об акциях.

Вообще сейчас в Монголию российские авиакомпании не летают (по понятным причинам) - наши самолеты могут не вернуться. Но монгольские судна вполне надежны, качество обслуживания тоже на уровне.

Из Улан-Удэ - пять раз в неделю

Из аэропорта до Улан-Батора 52 километра. Неспешно едем по новой дороге - везде ограничение скорости: 60 км/ч в городе и 100 км/ч на трассе.

Заселяемся в отель Hotel Nine Ulaanbaatar в самом центре города, в трех минутах ходьбы от главной площади Сухэ-Батора. Отель три звезды, и это правда хороший уровень. Мне попался номер с двуспальной кроватью, телевизором, тумбочкой, шкафом, холодильником и т.д. - одним словом, всем необходимым. А вообще здесь полно и 5-звездочных, и сетевых, таких как Kempinski Hotels, Shangri-La Hotel, ibis и многие другие. В Kempinski Hotels, например, есть президентские номера, говорят, что в одном из них останавливался Джордж Буш, (уж не знаю, правда ли).

Так что слетать из Иркутска в Улан-Батор однозначно стоит.

Главную площадь Улан-Батора уже начали украшать к Новому году, скоро откроется большая ярмарка. Фото russianstock.ru.

Главную площадь Улан-Батора уже начали украшать к Новому году, скоро откроется большая ярмарка. Фото russianstock.ru.

В отеле знакомимся с коллегами из Бурятии, они тоже прилетели самолетом, только авиакомпании Hunnu Air. В Улан-Удэ она выполняет пять рейсов в неделю. Вместимость самолета - 98 пассажиров, лететь также около часа, но билеты дешевле.

- Мы тоже отмечаем, что пассажиропоток вырос, - делится коммерческий директор авиакомпании Hunnu Air Цэрэнхуу Торболд. - С 20 декабря запускаем рейсы в Бангкок, а с 21-го - в столицу Филиппин Манилу. Еще летаем в Корею, Казахстан, Японию, Киргизию. В 2023 году планируем открыть рейс в Улан-Батор из Владивостока.

Купить билеты на рейсы авиакомпании можно через сервис «Авиасейл» или в кассе международного аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ.

Вот так выглядит президентский номер в отеле Kempinski Hotel. Фото russianstock.ru.

Вот так выглядит президентский номер в отеле Kempinski Hotel. Фото russianstock.ru.

В Улан-Баторе много хороших отелей с европейским уровнем сервиса. Фото russianstock.ru.

В Улан-Баторе много хороших отелей с европейским уровнем сервиса. Фото russianstock.ru.

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Шоппинг в Монголии, или что надо обязательно купить в Улан-Баторе

Достопримечательности Монголии, что посетить в Улан-Баторе.

Многие едут в Улан-Батор ради шоппинга. Кашемир здесь очень хорошего качества.

Многие едут в Улан-Батор ради шоппинга. Кашемир здесь очень хорошего качества.

Фото: Яна ЛИСИНА

Улан-Батор, как и сама Монголия, территория контрастов. Активно развивающийся мегаполис. Фото russianstock.ru.

Улан-Батор, как и сама Монголия, территория контрастов. Активно развивающийся мегаполис. Фото russianstock.ru.

Единственный минус - город стоит в пробках. К этому надо быть готовым и заранее строить маршрут. Фото russianstock.ru.

Единственный минус - город стоит в пробках. К этому надо быть готовым и заранее строить маршрут. Фото russianstock.ru.

Туризм поддерживается на государственном уровне. Журналисты из Иркутской области и Бурятии встретились с властями Улан-Батора. Фото russianstock.ru.

Туризм поддерживается на государственном уровне. Журналисты из Иркутской области и Бурятии встретились с властями Улан-Батора. Фото russianstock.ru.

В окрестностях Улан-Батора расположен национальный парк Горхи-Тэрэлж. Фото russianstock.ru.

В окрестностях Улан-Батора расположен национальный парк Горхи-Тэрэлж. Фото russianstock.ru.

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