Столица Монголии - Улан-Батор с населением в 1 млн. 400 тыс. человек. Фото russianstock.ru.

Монголия объявила 2023-й и последующие два года временем посещения страны. И с нетерпением ждет на Новый год и январские каникулы туристов, предлагая гостям скидки в отелях, ресторанах и магазинах до 30%. В Улан-Баторе зимой можно провести интересно и с пользой время: отправиться на шоппинг, насладиться разнообразной кухней, отдохнуть на турбазах и покататься на горных лыжах, посетить достопримечательности. И чтобы добраться до заграницы не требуется огромных усилия и много времени: из Иркутска и Улан-Удэ в Улан-Батор летают самолеты. Наш спецкор совершил перелет и делится впечатлениями.

Из Иркутска в Улан-Батор: новый аэропорт и удобная логистика

В воздушной гавани Иркутска нас, счастливчиков, встречает Баяна - наш гид, куратор Ассоциации туризма Монголии по России. По-русски говорит шикарно.

- Училась в школе, в которой преподавали русский язык, да и сейчас практикую активно - работаю с туристами, смотрю российские каналы, - говорит Баяна. - Да, у нас их транслируют.

Кстати, монголы старшего поколения вас поймут, а вот молодежь говорит только на английском и очень бегло. Но есть русскоязычные гиды, при желании можно воспользоваться их услугами.

Из Иркутска в Улан-Батор самолеты летают по понедельникам и пятницам, выполняет рейсы авиакомпания AeroMongolia. Отправление по местному в 23.00, в пути 55 минут. Это для сибиряков, конечно, удивительно, с нашим-то пониманием о расстояниях! Только сел в самолет, попил водички или чайку - и вот уже борт готовится к посадке…

На таком самолете мы летели из Иркутска в Улан-Батор и обратно. Фото: Яна ЛИСИНА

Приземляется небольшой самолет на 50 мест (и все заняты!) в международном аэропорту «Чингисхан», его открыли летом 2021 года. Современный и просторный, сейчас он принимает уже полтора миллиона пассажиров в год. Здесь есть и любимое россиянами дьюти-фри (на обратном пути мы купили на оставшиеся тугрики хороший алкоголь). Доступны, конечно, и другие услуги, например каршеринг.

- С 15 декабря запускаем рейсы в Улан-Батор еще из Новосибирска, также два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям. В основном это вечерние перелеты, что очень удобно на стыковочные рейсы в Токио, Сеул, Бангкок, Ханой, Сейл и другие города Юго-Восточной Азии. Часть пассажиров действительно использует Монголию в качестве транзитной точки. Так, сегодня самое популярное направление для пересадки - это Токио. С 8 января мы запускаем еще новый рейс в китайский город Тяньцзинь. Кроме того, работают 5 внутренних направлений, например в район озера Хубсугул, - рассказывает директор департамента по маркетингу авиакомпании AeroMongolia Б.Онерболд.

Представители авиакомпании AeroMongolia рассказали российским журналистам перспективы развития авиасообщения между двумя странами. Фото: Яна ЛИСИНА

Приобрести билеты на рейсы AeroMongolia можно в аэропорту Иркутска. А с 1 апреля 2023-го для россиян будет доступно онлайн-бронирование на официальном сайте перевозчика. Средняя стоимость билетов из Иркутска в Улан-Батор и обратно - 30 500 рублей, действуют льготы для студентов, пенсионеров и детей. В соцсети «ВКонтакте» есть группа авиакомпании на русском языке, где можно узнать об акциях.

Вообще сейчас в Монголию российские авиакомпании не летают (по понятным причинам) - наши самолеты могут не вернуться. Но монгольские судна вполне надежны, качество обслуживания тоже на уровне.

Из Улан-Удэ - пять раз в неделю

Из аэропорта до Улан-Батора 52 километра. Неспешно едем по новой дороге - везде ограничение скорости: 60 км/ч в городе и 100 км/ч на трассе.

Заселяемся в отель Hotel Nine Ulaanbaatar в самом центре города, в трех минутах ходьбы от главной площади Сухэ-Батора. Отель три звезды, и это правда хороший уровень. Мне попался номер с двуспальной кроватью, телевизором, тумбочкой, шкафом, холодильником и т.д. - одним словом, всем необходимым. А вообще здесь полно и 5-звездочных, и сетевых, таких как Kempinski Hotels, Shangri-La Hotel, ibis и многие другие. В Kempinski Hotels, например, есть президентские номера, говорят, что в одном из них останавливался Джордж Буш, (уж не знаю, правда ли).

Так что слетать из Иркутска в Улан-Батор однозначно стоит.

Главную площадь Улан-Батора уже начали украшать к Новому году, скоро откроется большая ярмарка. Фото russianstock.ru.

В отеле знакомимся с коллегами из Бурятии, они тоже прилетели самолетом, только авиакомпании Hunnu Air. В Улан-Удэ она выполняет пять рейсов в неделю. Вместимость самолета - 98 пассажиров, лететь также около часа, но билеты дешевле.

- Мы тоже отмечаем, что пассажиропоток вырос, - делится коммерческий директор авиакомпании Hunnu Air Цэрэнхуу Торболд. - С 20 декабря запускаем рейсы в Бангкок, а с 21-го - в столицу Филиппин Манилу. Еще летаем в Корею, Казахстан, Японию, Киргизию. В 2023 году планируем открыть рейс в Улан-Батор из Владивостока.

Купить билеты на рейсы авиакомпании можно через сервис «Авиасейл» или в кассе международного аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ.

Вот так выглядит президентский номер в отеле Kempinski Hotel. Фото russianstock.ru.

В Улан-Баторе много хороших отелей с европейским уровнем сервиса. Фото russianstock.ru.

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Многие едут в Улан-Батор ради шоппинга. Кашемир здесь очень хорошего качества. Фото: Яна ЛИСИНА

Улан-Батор, как и сама Монголия, территория контрастов. Активно развивающийся мегаполис. Фото russianstock.ru.

Единственный минус - город стоит в пробках. К этому надо быть готовым и заранее строить маршрут. Фото russianstock.ru.

Туризм поддерживается на государственном уровне. Журналисты из Иркутской области и Бурятии встретились с властями Улан-Батора. Фото russianstock.ru.