Музей Чингисхана, парк динозавров и юрты кочевников: самые удивительные места в Монголии

Статуя Чингисхана. Высота 40 метров. Фото: Яна ЛИСИНА

Улан-Батор приглашает туристов. Даже акцию объявили в Монголии – при предъявлении российского паспорта гостям обещают скидки от 10 до 30% в отелях, ресторанах и магазинах. Добраться до Монголии комфортно и быстро можно на самолете, в пути около часа. Самолеты летают из Иркутска, Улан-Удэ и Новосибирска.

Что посмотреть в Монголии зимой? Рассказываем.

Мы едем загород на турбазу.

- Что самое сложное для вас? - спрашиваем кочевника, к которому заехали по пути. Место, где он поставил родовую юрту, не глухое, вблизи есть турбазы, но до полной цивилизации очень далеко.

- У меня гены скотовода, поэтому не было ничего сложного. Я абсолютно счастлив, - говорит Нарангэрэл, в переводе «солнечный свет». Ему 64 года, в прошлом милиционер, сейчас на пенсии. Четверо детей живут в Улан-Баторе, а его потянуло ближе к истокам. У нас сказали бы, ближе к огороду, а у монголов говорят, к скоту. Поставил юрту и купил три коровы.

Кочевник. У коров шубки, чтобы не замерзли и кормят их из сумок, чтобы не переели. Фото: Яна ЛИСИНА

Электричества у него нет, но тепло - греет буржуйка, на ней и готовит, специально для нас испек печенье. Пользуется телефоном. Фотались с ним не только мы, но и он с нами. Ну а лучшим другом считает радио с подсветкой - включает и слушает, весело припевая. Нарангэрэл - типичный представитель кочевников, которые летом идут за стадом, а зимой встают на место. Кочевников в Монголии очень много, особенно на западе страны.

Наш гостеприимный кочевник любит слушать радио. Фото: Яна ЛИСИНА

Юрта настоящего кочевника. Фото: Яна ЛИСИНА

Ну а мы едем дальше, к памятнику Чингисхану. Монумент высотой 40 метров. Когда поднимаешься на статую и стоишь на голове коня, открывается потрясающий вид на белоснежные монгольские просторы.

Карта завоеваний Чингисхана. В нижней части статуи Чингисхана есть небольшой музей. Фото: Яна ЛИСИНА

Национальный парк Горхи-Тэрэлж - еще одно место посещения. Он находится недалеко от Улан-Батора. Здесь удивляют скала Черепаха и пещера Ста монахов, в которой во время репрессий прятались ламы. На другой скале - храм медитаций с подвесным мостом - можно медитировать. А дальше - парк с динозаврами.

Национальный парк Горхи-Тэрэлж. Фото russianstock.ru.

Мы остановились пообедать на турбазе Green Lodge, а ночевать поехали на турбазу Bayan Mongolian Resort. И тут удивил абсолютно европейский уровень - и сами благоустроенные домики с убранством внутри, и ресторан с вкуснейшей едой и элитным алкоголем. А за окном - потрясающий вид на горы.

Скала Черепаха, в которой есть пещера. В ней в годы репрессий прятались ламы. Фото russianstock.ru.

А совершенно в другой стороне, в 98 км от Улан-Батора, находится другой национальный парк - Хустай, где на охраняемой территории живут лошади Пржевальского. Любители дикой природы, вам сюда! В нацпарке мы пересели на джипы, «буханки» и отправились на тихую охоту. Разумеется, вместо оружия - камеры. По пути видели лису, волка, оленей. Всех их разглядывали в бинокль. Ощущение потрясающее: ты в лоне дикой природы.

Вообще-то последний раз в дикой природе лошадь Пржевальского видели в Монголии в конце 1960-х, а 30 лет назад породу сюда вернули. Так стартовала программа по реинтродукции (возвращение в дикую природу). Уникально, что здесь они не на воле.

- Это самый большой заповедник в мире! Сейчас здесь 46 табунов, в одном обычно от 2 - 3 до 15 лошадей, всего 460 особей,- рассказывает директор нацпарка Дашпурев Тсеренделег.

Ежегодно заповедник посещают тысячи туристов, в этом году много россиян.

Лошади Пржевальского в дикой природе. Фото: Яна ЛИСИНА

Наблюдение за лошадьми в нацпарке. Фото: Яна ЛИСИНА

Лошади Пржевальского. Фото russianstock.ru.

Музей Чингисхана и маршруты по стране

Музей Чингисхана. Картина Чингисхана, выткана на кашемире. Оригинал хранится в Тайване. Фото russianstock.ru.

В самом Улан-Баторе впечатляет музей Чингисхана. Его открыли в этого году 11 октября. На первом этаже сразу обращаешь внимание на портрет Чингисхана - вытканный на кашемире, его оригинал хранится в Тайване. В 9-этажном здании - 15 выставочных залов, в которых собрана коллекция уникальных экспонатов со времен гуннов - древнего народа, жившего на территории современной Монголии и Восточной Сибири.

Одежда людей, живших на территории современной Монголии, много веков назад. Фото: Яна ЛИСИНА

- Всего здесь восемь тысяч экспонатов, - говорит руководитель научно-исследовательского отдела доктор Нарантуяа Батболд. - Перед тем как открыть музей, велись большие археологические экспедиции в аймаках Хубсугул и Сухэ-Батор.

Картина оживает. В музее Чингисхана. Фото: Яна ЛИСИНА

Это самый большой музей в Монголии и пятый в Азии. Его площадь - 22 500 метров. Русскоязычный гид при необходимости поможет познакомиться с историей того или иного экспоната. Сделать это можно и с помощью куар-кодов - в залах есть бесплатный вай-фай. Музей уникален тем, что это большой комплекс, где можно и историю страны узнать, и жизненный путь Чингисхана проследить. Из экспонатов особенно ценно седло, сделанное из зубов лошади, - единственное в своем роде, найденное в Монголии, а также нефритовое зеркало эпохи гуннов с двумя серебряными драконами.

В музее Чингисхан. Музей открыли в 2022 году. Фото: Яна ЛИСИНА

Что еще посмотреть в стране? Какие направления интересны, если вы поедете на более длительный срок? Прежде всего это малая родина Чингисхана: на востоке страны - аймак Хэнтэй с его легендами и бескрайние степи с бегущими газелями, на юге - пустыня Гоби с барханами, на западе - высокие белоснежные горы Алтая, на севере - озеро Хубсугул, где развивается эко-туризм.

- Добро пожаловать в Монголию!

Здание правительства Монголии на главной площади Сухэ-Батора. Фото russianstock.ru.

Памятник русским воинам, погибших при Халхин-Голе. на горе Зайсан в Улан-Баторе. Фото: Яна ЛИСИНА

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Вид на Улан-Батор с горы Зайсан. Фото: Яна ЛИСИНА

В музее Чингисхан много интересных экспонатов, найденных археологами при раскопках. Фото: Яна ЛИСИНА

Всего в музее собрано более 8 тысяч экспонатов. Фото: Яна ЛИСИНА