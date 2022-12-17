Шаманский бубен, кашемир и даже юрта: мимо чего нельзя пройти во время шопинга в Монголии

В Монголии обязательно надо купить кашемир. Фото: Яна ЛИСИНА

Туристов из России приглашают в Монголию. При предъявлении российского паспорта предусмотрены скидки в отелях, ресторанах и магазинах. Открыты прямые авиарейсы в Улан-Батор из Иркутска и Улан-Удэ. А что можно и нужно купить в Монголии, как провести время зимой?

В Улан-Баторе много магазинов и торговых центров. Фото russianstock.ru.

Первое, что точно нужно сделать в Монголии, - отправиться за покупками. В городе бесчисленное количество торговых центров и магазинов. Вы найдете бренды, которые ушли из России. Цены на смартфоны и бытовую технику, кажется, ниже. Большой выбор одежды, косметики, особенно корейской, китайских товаров, европейской обуви и т.д. Огромные гипермаркеты E-mart и сеть магазинов CU через каждые 500 метрах.

Представлены все мировые бренды. Фото: Яна ЛИСИНА

«У нас можно найти все, кроме человеческих глаз», - шутят монголы. Самый крупный рынок под открытым небом - «Нарантуул», где действительно можно найти все. Каждый день на рынок выходят 15 тысяч продавцов и более 100 тысяч покупателей. Цены сравнительно недорогие. Помимо одежды, техники, украшений и прочего «всего» здесь есть монгольская экзотика - сборная юрта, шаманский бубен, снадобья народной медицины.

Самый крупный рынок под открытым небом - Нарантуул. Фото russianstock.ru.

Известен и монгольский ЦУМ - центральный универсальный магазин. Многие жители Улан-Удэ и Иркутска приезжают на машинах на рынок автозапчастей «Нисдэг машин», где цены из-за отсутствия пошлин дешевле. Едут даже просто поменять резину.

В одном из ТЦ Улан-Батора. Фото: Яна ЛИСИНА

Кашемир – гордость Монголии

Особенно ценится в Монголии кашемир - тонкая, но очень теплая материя из шерсти домашних коз. Здесь множество мелких производств и вещи продаются самого разного качества. На улице мы купили варежки и носки за 5000 - 10 000 тугриков (от 100 до 200 рублей) за одну пару. А вот в магазинах многие взяли шапки, шарфы, кто-то даже примерил платья и кардиганы.

Вид на Улан-Батор. Фото: Яна ЛИСИНА

Еще мы посетили самую крупную в Монголии фабрику по производству кашемира Gobi. Бренд премиальный, но, как говорится, на века. Ориентирован больше на Запад, онлайн-продажи зашкаливают. В России не купишь, а в Улан-Баторе есть фирменные магазины.

Мы посетили и самую крупную фабрику в Монголии по производству кашемира – Gobi. Фото: Яна ЛИСИНА

Масштабы фабрики впечатляют, в цехах трудятся полторы тысячи человек. Шерсть привозят с многочисленных хозяйств страны, вычесывают, чистят, сортируют, - волосок к волоску. В результате получают четыре натуральных цвета, которые потом промывают, высушивают и разделяют на волокна. Производят более тысячи тонн кашемира в год или 1 млн 500 единиц одежды. С помощью современного оборудования и ручного труда рождается тончайший, но невероятно теплый материал.

СПА и горнолыжный комплекс

В столице можно посетить СПА-салоны, где предложат расслабляющий массаж, скрабирование, сауну с бассейном и прочие релакс-процедуры. Мы не успели побывать, но говорят, что они сильно похожи на китайские. Равно как и не успели заглянуть в ночные клубы, их здесь превеликое множество, молодежи нравится.

А вот в горнолыжный комплекс сходили! Sky Resort расположен в пригороде Улан-Батора. Зимой катаются на горных лыжах, санях и сноубордах, летом играют в гольф. В прокат можно взять как сами лыжи, палки и ботинки, так и костюм. Работают четыре трассы для начинающих, по одной для любителей и профессионалов - всего 6 дорожек протяженностью 1 километр. Посещают комплекс от 500 до 3000 человек в день.

В горнолыжном комплексе Sky Resort. Фото: Яна ЛИСИНА

- С самого начала мы создавали комплекс по международным стандартам, например, над проектом здания работали дизайнеры из Италии, над площадкой для гольфа – из Шотландии, - говорит менеджер «Sky Resourt».

В прокат можно взять как сами лыжи, палки и ботинки, так и костюм. Фото: Яна ЛИСИНА

Это самый большой в стране горнолыжный курорт, тарифы демократичные, выбор лыж и снаряжения огромен. На стойке выдачи лыж со мной заговорил монгол… на французском языке.

- Я родился и вырос во Франции, но приехал сюда год назад, чтобы познакомиться с родиной моих предков, - говорит он, улыбаясь. – Что меня удивило? Это приветливость людей, любой человек может прийти в юрту и его радушно встретят как самого лучшего гостя.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ТУРИСТУ

- Российские банковские карты в Монголии не работают. Деньги надо везти наличкой, но не более 10 тысяч долларов. Затем их можно обменять в банке или в аэропорту на тугрики (местная валюта), главное - ни в коем случае не пользуйтесь услугами менял на улице. Кстати, поменяв деньги, почувствуете себя миллионером. Так, 5000 тугриков - примерно 100 рублей. А для удобства подсчета делите сумму в тугриках на 54 (курс).

- Связь здесь есть, работают российские операторы, но в роуминге. В день обходится от 300 рублей и выше. Можно купить сим-карту, она стоит от 60 рублей. Вай-фай есть во многих отелях и ресторанах.

- В плане кухни - великое разнообразие. Сравнительно недорого можно пообедать в ресторане (дешевле, чем в Иркутске). Вам подадут монгольский чай с солью, блюда из различных видов мяса - распространены баранина и говядина, можно отведать мясо яка, верблюда, коня и т.д.

- Такси в основном ловят на улице. Стоимость поездки в среднем 30 рублей за километр.

- Главное, не сильно увлекайтесь шопингом и помните, что вывезти из Монголии можно не более 35 килограммов общего веса багажа.

Что привезти из Монголии?

- Кашемир. Это минимум – носки, варежки, шапки, максимум – пальто. В магазинах продается множество модных платьев, свитеров, кардиганов, костюмов на все случаи жизни – и в пир, и в мир.

- Монгольская молочная водка. На вкус очень отличается от нашей, не имеет характерного вкуса и запаха, так как делается из молочной сыворотка. От того ее называют «хитрой».

- Витамины на основе облепихи. Здесь ее выращивают массово и делают на ее основе множество полезных товаров – эликсиры, масла, лекарства и т.д.

- Товары мировых брендов – от айфонов до сумок и обуви из Европы.

- Изделия из кожи и замши. Куртки, дубленки, сумки и даже обувь.

- Сувениры: статуэтки Чингисхана, копья, маски, игрушечные юрты серебряные пиалы и самое дорогое – седло коня.

КОШЕЛЕК

Перелет из Москвы в Улан-Батор – 20000 – 30000 руб (из Москвы в Иркутск или Улан-Удэ – 8-14 тысяч плюс. Из Иркутска в Улан-Батор - 12 тысяч рублей (но все зависит от даты покупки билета, можно приобрести заранее вдвое дешевле и наоборот). Из Улан-Удэ стоимость билета в Улан-Батор в одну сторону составляет 7-8 тысяч рублей)

Проживание в отеле три звезды – от 6000 рублей сутки (двухместный номер), в отеле пять звезд – от 8000 рублей, турбаза – от 3000 за юрту, снять квартиру посуточно – 2000 рублей.

Средний чек обеда – 500 рублей. В Улан-Баторе огромное количество ресторанов, кафе, баров, в том числе есть KFC и другие сетевые точки общепита. В меню – всегда разнообразные блюда из мяса, стоимость одно блюда от 200 рублей. Кстати, сравнительно недорогой алкоголь – поллитра пива 200 рублей.

Стоимость экскурсий – 3000 с человека (если в нацпарк, загород), вход в музей Чингисхана – 600 рублей.

Сувениры – от 200 руб. штука

Массаж – около 2000 руб.

Это элитный подарок - седло. Фото: Яна ЛИСИНА

- Молочные продукты. Кумыс или ааруул - высушенный спрессованный в небольшие шарики творог вполне по силам провести в багаже.

- Шоколад. В Монголии шоколад вкусный, особенно марки Gobi

Очки разных производителей мира. Фото: Яна ЛИСИНА

А на улице за 100-200 рублей на наши деньги можно купить носки и перчатки. Фото: Яна ЛИСИНА

Цены в горнолыжном комплексе. Актуально на декабрь 2022 года. Фото: Яна ЛИСИНА

В Монголии очень разнообразна кухня. Особенно много блюд из мяса. Фото russianstock.ru.

Работают 4 трассы для начинающих, любителей и профессионалов, - всего 6 дорожек протяженностью 1 км. Посещают комплекс от 500 до 3000 человек в день. Фото russianstock.ru..

В центре Улан-Батора. Фото russianstock.ru. Фото russianstock.ru.

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