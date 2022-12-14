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Общество14 декабря 2022 4:43

Лихачка из Бурятии 91 раз за год нарушила правила дорожного движения

Судебные приставы взыскали с жительницы Улан-Удэ 66 тысяч рублей за просроченные штрафы
Виктория КУДАЕВА
Практически все штрафы женщине выписали за то, что она превышала допустимую скорость

Практически все штрафы женщине выписали за то, что она превышала допустимую скорость

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Бурятии 91 раз нарушила правила дорожного движения. И представьте себе, это только за один год! С начала 2022 года в отношении женщины было заведено 91 исполнительное производство за неоплаченные штрафы ГИБДД. Водитель накопила не маленькую сумму - свыше 66 тысяч рублей.

Практически все штрафы женщине выписали за то, что она превышала допустимую скорость. Также лихачка неоднократно нарушала правила стоянки, проезжала на запрещающий знак светофора и отказывалась уступить дорогу пешеходам.

Добровольно оплачивать штрафы лихачка не стала. Поэтому судебным приставам пришлось взыскать с женщины 66 тысяч рублей принудительно.

- Помимо взыскания штрафов ГИБДД из-за несвоевременного погашения задолженности жительнице Улан-Удэ пришлось заплатить исполнительный сбор, - отметили в управлении федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятии.

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