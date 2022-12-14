Лихачка из Бурятии 91 раз за год нарушила правила дорожного движения

Практически все штрафы женщине выписали за то, что она превышала допустимую скорость Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Бурятии 91 раз нарушила правила дорожного движения. И представьте себе, это только за один год! С начала 2022 года в отношении женщины было заведено 91 исполнительное производство за неоплаченные штрафы ГИБДД. Водитель накопила не маленькую сумму - свыше 66 тысяч рублей.

Практически все штрафы женщине выписали за то, что она превышала допустимую скорость. Также лихачка неоднократно нарушала правила стоянки, проезжала на запрещающий знак светофора и отказывалась уступить дорогу пешеходам.

Добровольно оплачивать штрафы лихачка не стала. Поэтому судебным приставам пришлось взыскать с женщины 66 тысяч рублей принудительно.

- Помимо взыскания штрафов ГИБДД из-за несвоевременного погашения задолженности жительнице Улан-Удэ пришлось заплатить исполнительный сбор, - отметили в управлении федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятии.

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