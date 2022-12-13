Виртуальный любовник из Иркутской области похищал сердца женщин, а потом их золото и сбережения

Одна из женщин лишилась украшений на 135 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Иногда любовь бывает слишком зла по отношению к женщинам, об этом рассказали жительницы Усолья-Сибирского, которые стали жертвами разбоя и кражи после знакомства с 39-летним сибиряком. Харизматичный бывший сиделец завоёвывал доверие, приезжал к дамам домой, а потом крал их телефоны, золото и сбережения. За это он и отправился в колонию.

Перед тем, как начать разбивать сердца, обвиняемый вышел из тюрьмы в январе 2022 года. Тут же столкнулся с несколькими проблемами: ему негде жить, на работу его не возьмут из-за судимостей, а денег нет. Тогда он решился нажиться на доверчивых одиноких женщинах и зарегистрировался на портале знакомств. Здесь в сети попалась первая пострадавшая.

- Подсудимый сообщил своей собеседнице о том, что у него есть квартира, которую он выставил на продажу, и теперь ему надо ее освободить, а жить ему пока негде. На что женщина предложила ему пожить у нее. Молодой человек согласился и в тот же день приехал по адресу. В течение 3 дней он гостил у потерпевшей в квартире и никуда не выходил, однако денег на совместные нужды не давал, потому что их не было, - рассказали в Усольском городском суде.

В один момент он понял, что задержался в гостях, прихватил телефон и исчез. Сотовый сдал за 5 тысяч рублей, а женщину вычеркнул из жизни. Но деньги кончились довольно скоро, поэтому виртуальный любовник вернулся на сайт знакомств. Там он пересекся с любительницей золотых украшений.

На этот раз женщина сама пригласила сибиряка в гости после работы. Обвиняемому приглянулись различные цепочки и серьги своей возлюбленной, поэтому он дождался пока она вернется из душа и предложил сделать массаж. Пока женщина легла, он сел на нее сверху и зажал шею рукой, приказав не кричать. После этого заклеил рот и руки изолентой и начал "промысел".

- Снял с нее золотые украшения: цепь с кулоном, браслет и кольцо. С прикроватной тумбочки он забрал золотые серьги. После забрал 8000 рублей из шкафа и еще 5000 рублей из кошелька. Затем он забрал сотовый телефон, чтобы потерпевшая не смогла никому позвонить, и ушел, закрыв ее на ключ, - уточнили в суде.

Ключи и телефон мужчина выбросил, а вот золото начал сбывать в разных ломбардах. В итоге сумма ущерба составила 135 тысяч рублей. Когда преступника задержали, он признал вину, но только частично: заявил, что украшения не стоили таких больших денег. Когда речь зашла о мотивации преступлений, объяснил, что не он такой - а жизнь такая. "Его не брали на работу, в связи с его судимостью, а жить ему было не на что", - уточнили в суде.

Виртуальный любовник получил по заслугам: 5,5 лет колонии особого режима, а также возмещение ущерба каждой из потерпевших. Приговор уже вступил в силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Племянник Бари Алибасова живет в аварийном бараке в Бурятии на 14 тысяч рублей в месяц

Мужчина рассказал о своем родстве со знаменитым продюсером в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» (подробнее)