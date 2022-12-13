Племянник Бари Алибасова живет в аварийном бараке в Бурятии на 14 тысяч рублей в месяц

Борису Алибасову 66 лет. Его назвали в честь Бари и он очень сильно похож на своего дядю внешне. Фото: скриншот программы "Секрет на миллион".

В эфире телеканала НТВ вышел очередной выпуск программы «Секрет на миллион». В этот раз главным гостем шоу стал известный музыкальный продюсер Бари Алибасов. На протяжении полутора часов ведущая программы Лера Кудрявцева задавала провокационные вопросы основателю группы «На-На», стараясь вызвать его на откровенность. Один из секретов был посвящен забытым родственникам знаменитого героя. Оказалось, что у Бари Алибасова есть племянник Борис, который живет в Бурятии.

Журналисты телеканала НТВ выяснили, что Борису Алибасову 66 лет. Его назвали в честь Бари и он очень сильно похож на своего дядю внешне. Мужчина живет в небольшом городе Кяхта, что расположен недалеко от границы с Монголией. Он сын покойной Зои Алибасовой – родной сестры продюсера. Женщина жила в Казахстане и не поддерживала связь со своей семьей. Зоя Алибасова болела раком и умерла в хосписе в 2021 году. Борис, как и Бари, не приехал на похороны на своей матери. Причиной стали финансовые сложности.

- Были бы деньги, каждый год бы ездили. Все в деньги упирается, - пояснил Борис Алибасов.

Как стало известно из сюжета, мужчина всю жизнь работал охранником. Пенсии в 14 тысяч рублей ему хватает только на самое необходимое. Борис живет в аварийном двухэтажном бараке. Несмотря на финансовые сложности, кяхтинец никогда не просил помощи у своего звездного дяди. Однажды Бари Алибасов сам подарил своему племяннику пиджак и 25 тысяч рублей. Эти деньги мужчина потратил на то, чтобы расплатиться за долги по коммунальным платежам.

Несмотря на финансовые сложности, кяхтинец никогда не просил помощи у своего звездного дяди. Фото: скриншот программы "Секрет на миллион"

Журналистам телеканала НТВ Борис Алибасов рассказал, что был женат. Вместе с супругой они прожили 42 года до тех пор, пока женщина не умерла от сахарного диабета. У Бориса был сын, но молодого человека убили, когда ему было 29 лет. Из ближайших родных у мужчины есть только взрослая дочь, которая живет в Улан-Удэ. К слову, ни она, ни Борис не вступали в право на наследство на двухкомнатную квартиру матери в Казахстане.

- Мама писала завещание на меня. Но я не знаю кому квартира досталась, - пояснил мужчина. Кажется, что об утраченном наследстве он не переживает.

Его любимое занятие – это рыбалка. Мужчина рассказал, что часто солит и морозит карасей.

- Бари, приезжай в гости! Буду рад увидеть, - обратился в сюжете к своему знаменитому дяде Борис.

Бари Алибасов после просмотра видеоролика отказался звать в гости своего племянника Фото: Иван МАКЕЕВ

Однако сам Бари Алибасов после просмотра видеоролика отказался звать в гости своего племянника.

- Зачем это? Я сам скоро умру. Мне уже сколько лет? Пора, - сказал Бари Алибасов.

Тогда телеведущая предложила знаменитому гостю сделать надгробный памятник для сестры. «Посмотрим», - заключил Бари Алибасов в эфире телешоу.

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