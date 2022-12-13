Самолет трясло, пассажиры молились: чем закончилось расследование экстренной посадки обледеневшего Airbus-321 в Иркутске

Дело об экстренной посадке в Иркутске обледеневшего Airbus-321 закрыто. Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Это произошло год назад. Пассажиры рейса 5220 «Магадан-Новосибирск» почувствовали что-то неладное, когда самолет уже взмыл в воздух. Судно начало водить из стороны в сторону. Оказалось, что у лайнера в полете обледенели двигатели. Сильная тряска продолжалась еще около полутора часов. Паники в салоне не было. Не понимающие, что происходит люди молились, чтобы все обошлось. Риски трагедии были высокими. Пилоты приняли решение садиться в ближайшем аэропорту – Иркутском. К счастью, борт успешно приземлился, все 199 пассажиров и 7 членов экипажа не получили и царапины. Но что стало причиной инцидента? В этом разбирались следователи СКР. Вскоре после случившегося было заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», которое, как стало известно «КП»-Иркутск», закрыли «в связи с отсутствием события преступления».

В авиакомпании, которой принадлежит аэробус, пояснили: во время набора высоты у А-321 отказала электроника, и отключился автопилот из-за обледенения двигателей. Полет проходил на эшелоне ниже расчетного, и запас топлива уже не позволял долететь до Новосибирска.

Стоит отметить, что рассматривались две версии причины случившегося. Первая - неправильная обработка борта. Специалисты предполагали, что в аэропорту Магадана могли использовать не спецсредство с содержанием гликоля, а раствор, схожий по составу с автомобильной «незамерзайкой». Вторая - обледенение могло произойти еще на земле. В день вылета стоял суровый мороз.

В результате расследования у следователей не осталось претензий ни к пилотам, ни к наземным службам воздушной гавани. Правоохранители установили, к экстренной посадке аэробуса привело множество факторов, в том числе неблагоприятные погодные условия. Эту информацию корреспонденту «КП»-Иркутск» подтвердили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Напомним, в интервью с «Комсомолкой» генерал-майор авиации, кандидат технических наук, профессор Александр Барсуков назвал успешную аварийную посадку рейса «Магадан-Новосибирск» чудом и отметил, что пилоты достойны звания Героев.

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