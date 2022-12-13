«Была как маленькое привидение». Девятилетняя девочка с ДЦП пошла на поправку благодаря дельфинам

Девятилетняя девочка с ДЦП пошла на поправку благодаря дельфинам. Фото: личный архив.

- Это было чудо! После первого общения с дельфином Вика стала наблюдать за моими движениями и голосом, стала реагировать на игрушки, перестала кричать и плакать, - рассказывает сибирячка Ирина Демчишина. - Мы не ожидали такого результата с первого раза. Для нас это стало большой победой. Ведь раньше дочь у нас была как маленькое привидение...

Вика Демчишина родилась в селе Баклаши Иркутской области. В полтора года она встала на ножки, научилась бегать и говорить. Но затем ее здоровье начало резко ухудшаться. Перестала ходить, сама кушать, разговаривать и понимать речь. Врачи поставили диагноз - ДЦП. Из-за чего вдруг развилась болезнь? Врачи не знают. Ирина же говорит, что дочь стала угасать после одной из поставленных вакцин. Повлияло ли это в действительности - теперь уже не узнать. Семье остается лишь бороться за здоровье Вики.

Если вы желаете помочь Вики с дальнейшим лечением, реквизиты здесь.

Вика учится во втором классе для особенных детей. Фото: личный архив.

- О дельфинотерапии нам рассказали в центре реабилитации, - рассказывает Ирина. - Одна женщина рассказала, что после посещения дельфинария ее сын начал разговаривать. Для меня это стало надеждой. Мы с мужем накопили денег и полетели с дочерью в Сочи… Но, увы, это была единственная возможность. Терапия стоит недешево - около 250 тысяч рублей. Во второй раз такая сумма для нас неподъемна. Муж работает в шиномонтажном сервисе и получает 20 тысяч рублей, а я нахожусь дома - забочусь о Вике и двух младших сыновьях.

Вика уверенно передвигается на коленях и ходит с поддержкой. Каждый ее день начинается с прорабатывания мелкой моторики и физкультурных разминок. Вика учится подтягиваться, держать равновесие, наклоняться и садиться. А еще к девочке приходят логопед, дефектолог и психолог - она учится во втором классе для особенных детей. И родители уверены, что ей станет еще лучше.

Вика уверенно передвигается на коленях и ходит с поддержкой. Фото: из личного архива.

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