13-летняя школьница попала в реанимацию из-за отравления алкоголем в ночном клубе Бурятии

13-летняя школьница попала в реанимацию из-за отравления алкоголем в ночном клубе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице Бурятии набирает обороты скандал вокруг ночного клуба, который проводит дискотеки для подростков. В минувшие выходные две школьницы после веселого вечера попали в больницу. Врачи диагностировали алкогольную интоксикацию. Отравление было настолько сильным, что за состоянием 13-летней пациентки следили медики реанимации. Инцидентом заинтересовалась полиция.

- Сотрудниками ПДН опрошены сотрудники заведения и организаторы вечеринки, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. - В настоящий момент все обстоятельства случившегося выясняются.

В социальных сетях жители Улан-Удэ делятся, что подобные мероприятия проводят сразу в нескольких увеселительных заведениях города и на постоянной основе.

«Ужас какой-то! Один раз ребенок меня уговорил ее туда отпустить. Больше такого не повторится.»

«Вечеринки для школьников? А что сразу не для детсадовцев?»

«Уже были случаи с пьяными детьми на этих вечеринках, теперь надеюсь обратят на это внимание», - оставляли комментарии в пабликах возмущенные родители.

Тем временем, полицейским удалось выяснить, где юные «тусовщицы» сумели найти горячительные напитки. После просмотра кадров с камер видеонаблюдения стало понятно, 14-летняя девочка-подросток закупилась в продуктовом магазине, после чего пронесла спиртное в клуб, где угостила подружку помладше.

- Продавец будет привлечен полицейскими к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (Нарушение правил продажи этилового спирта или спиртосодержащей продукции), - отметили в республиканском Главке МВД.

Также наказание ждет и родителей оказавшихся на больничных койках подростков. В отношении мам и пап, не уследивших за своими чадами, составлены протоколы за «распитие несовершеннолетними алкоголя». Им предстоит оплатить штраф. Также вопросы у инспекторов ПДН есть к организаторам увеселительных мероприятий для школьников. Руководству заведения также может грозить привлечение к ответственности.

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