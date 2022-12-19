«Вову увел странный дядя!»: что стало с 9-летним мальчиком, который спас друга от педофила в Забайкалье

В тот момент мальчишка твердо решил, что хочет стать полицейским. Фото: из личного архива Ольги Беломестновой

Первоклассник Матвей Беломестнов из небольшого поселка в Забайкалье не может налюбоваться на свой блестящий нагрудный знак «Горячее сердце». Эту почетную награду девятилетний мальчик получил от Фонда социально-культурных инициатив в уходящем году за то, что проявил мужество. Отважный школьник спас друга от педофила!

Привел полицию к дому педофила

Эта история произошла в октябре 2021 года. Матвей вместе с другими детьми гулял во дворе дома. Неожиданно к ним подошел незнакомый мужчина и начал... закидывать их камнями. Зачем? Может быть, хотел их отвлечь. Мальчишки испугались и разбежались в разные стороны, чтобы спрятаться. Скоро они вернулись обратно, но не все. Матвей обнаружил, что его приятель, 10-летний Вова (имя изменено — прим.Ред.) исчез.

- Сын сразу понял, что его друга увел тот самый незнакомец, - рассказывала «КП-Иркутск» Ольга Беломестнова. – Матвей бросился к дому, где живет семья пропавшего мальчика, и рассказал его маме о случившемся. Женщина вызвала полицию. А мальчишки пока искали друга самостоятельно.

Безрезультатно! Будто сквозь землю провалился...

Когда к дому Матвея приехали полицейские, мальчик вспомнил и детально описал, как выглядел странный мужчина. По приметам, которые назвал ребенок, правоохранители отобрали несколько фотографий подозреваемых — пробивали в первую очередь тех местных жителей, кто уже отвечал перед законом. На одном из снимков и был тот мужчина.

- Я сама не раз видела его в поселке, - вспоминала Ольга Беломестнова. – Мы замечали, что он ведет себя довольно отчужденно…

Матвей узнал подозреваемого по фото и даже вспомнил, где он живет. Полицейские выдвинулись по этому адресу, но в квартире никого не оказалось. Тогда решили проверить чердак. И не ошиблись. Именно там обнаружили пропавшего мальчика. А вместе с ним — и того подозрительного незнакомца. Как оказалось, 25-летний мужчина был уже ранее судим. Позже на допросе он признался, что собирался совершить насильственные действия. И если бы не бдительность Матвея, страшно представить, чем все могло закончиться….

Матвей Беломестнов описал полиции приметы мужчины и показал, где он живет. Фото: ГУ МВД России по Забайкальскому краю

Против мужчины завели уголовное дело, а сотрудники полиции отметили поступок Матвея – подарили ему велосипед и наградили благодарственной грамотой. В тот момент мальчишка твердо решил, что хочет стать полицейским.

«У меня есть друзья-полицейские!»

Корреспонденты «КП-Иркутск» решили узнать, как сейчас складывается жизнь маленького героя спустя год после громкой истории.

- Матвей часто вспоминает о той ситуации, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Ольга Беломестнова. - Он рассказывает о своем поступке новым знакомым и бережно хранит нагрудный знак. Более того, нам прислали экземпляр книги, в которой собраны истории о детях и молодежи – лауреатах Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Среди них рассказывается о поступке Матвея. Эта книга бережно хранится в школьной библиотеке.

Матвей рассказывает о своем поступке новым знакомым и бережно хранит нагрудный знак. Фото: из личного архива Ольги Беломестновой

Сейчас Матвею уже девять лет. Он прилежный ученик, особенно хорошо ему даются русский язык и математика. А после уроков мальчишка торопится на занятия по шахматам, чтобы развивать логику и усидчивость. Определенно, эти навыки помогут ему в будущей профессии. Матвей все также мечтает стать полицейским и уверенно идет к цели.

- Я очень горжусь сыном, - признается Ольга Беломестнова. – И хоть он в той ситуации повел себя очень мужественно и смело, я все равно продолжаю напоминать ему о правилах безопасности и о том, как вести себя с незнакомцами. Матвей все внимательно запоминает, слушает и знает, что ему всегда могут помочь его старшие товарищи. Так и говорит: «Я не боюсь дать отпор. У меня есть друзья-полицейские!».

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