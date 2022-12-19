Чего лишилась женщина из Улан-Удэ после знакомства с мужчиной в интернете

Жительница Улан-Удэ отдала аферистам 6 миллионов рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще один факт крупного мошенничества на днях был зарегистрирован в Республике Бурятия. Жертвой обмана стала жительница города Улан-Удэ. Она отдала аферистам… 6 миллионов рублей!

Как же это произошло? Женщина в интернете познакомилась с незнакомым мужчиной. Между ними завязалась беседа и вот, новый знакомый уже предлагает улан-удэнке увеличить свой доход с помощью интернет-продаж. Кто же откажется от больших денег? Горе-предпринимательница мгновенно заинтересовалась предложением собеседника, даже не подозревая, чем это для нее обернется.

- Женщина согласилась и направила незнакомцу логин и пароль для доступа к личному кабинету на сайте банка, - рассказали в прокуратуре Республики Бурятия.

Мошенники не стали долго ждать и, воспользовавшись полученными данными, сняли со счета доверчивой женщины 6 миллионов рублей. Это самая большая сумма средств, которую похитили аферисты за последнюю неделю в Бурятии.

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