Врачей частной клиники поймали на подпольных абортах после того, как одна из пациенток едва не погибла

Уголовное дело о проведении более 40 незаконных абортов передали в суд в Чите Фото: Олег УКЛАДОВ

В Чите на скамье подсудимых вскоре встретятся сотрудники одной из частных медицинских клиник. Акушера-гинеколога, главного врача, а также врача анестезиолога-реаниматолога обвиняют в проведении более 40 незаконных абортов. При этом центр не имел ни лицензии, ни оборудования, ни даже послеоперационных палат. Услуги по искусственному прерыванию беременности в центре предоставляли с 2019 по 2021 год, пока в октябре одна из пациенток едва не погибла.

- Врачи допустили перфорацию стенки матки, а также тонкого кишечника, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю. - Несмотря на жалобы девушки, необходимая помощь ей оказана не была. В результате дефектов оказания медицинской помощи ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Спасать жизнь клиентки горе-акушеров пришлось фельдшерам скорой и врачам городской больницы. Пострадавшая больше никогда не сможет стать мамой.

Обвиняемые знали о возможных осложнениях при абортах, но продолжали рисковать жизнями женщин, проводя операции без условий для оказания помощи при острых состояниях. После осмотра операционной специалисты установили, что та, как и большинство других помещений, не соответствует требованиям Минздрава. Кроме того, центр не имел права предлагать клиентам даже анестезию.

- Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, - заключают в краевом СК.

Известно, что материалы в отношении директора медицинской клиники выделены в отдельное уголовное дело. Женщина объявлена в розыск.

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