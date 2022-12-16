Видео крушения вертолета в Улан-Удэ 16 декабря 2022 появилось в сети Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Аварийно-спасательные работы проводят на месте ЧП в районе аэропорта «Байкал». Задействованы все службы. Видео крушения вертолета Ми-8 в Улан-Удэ 16 декабря 2022 появилось в сети.

Видео крушения вертолета Ми-8 в Улан-Удэ 16 декабря 2022

- В 15.20 (мест) поступило сообщение о том, что в аэропорту «Байкал» при посадке загорелся вертолет МИ-8. К месту направлены силы и средства по 2 номеру(рангу). Возгорание произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета, - рассказал в соцсетях глава республики Алексей Цыденов.

Известно, что вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации. На борту находились три члена экипажа.

- Тушение производится силами аэропорта и МЧС по республике Бурятия. Судьба экипажа окончательно не известна, но высокая вероятность, что люди погибли, - отметил Цыденов.

Очевидцы случившегося в соцсетях делятся фотографиями столба черного дыма, поднявшегося в небе над столицей Бурятии.

СПРАВКА КП

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) - единственный авиационный завод в России, в разное время выпускавший как самолеты, так и вертолеты. За более чем 80-летнюю историю существования завод изготовил более восьми тысяч летательных аппаратов. Завод является градообразующим предприятием для посёлков Загорск и Восточный города Улан-Удэ.

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