Стала известна судьба экипажа рухнувшего в районе аэропорта «Байкал» воздушного судна. К сожалению, никому из его членов выжить не удалось. Глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил информацию о троих погибших при крушении вертолета Ми-8 в Улан-Удэ 16 декабря 2022 года.

Погибшие при крушении вертолета Ми-8 в Улан-Удэ 16 декабря 2022 года

Напомним, сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 15:20. Сотрудники республиканского МЧС и воздушной гавани тушат загоревшийся после падения вертолет.

Все что осталось от вертолета. Фото: Восточное межрегиональное СУТ на транспорте СК России

- Вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации. На борту вертолета не было пассажиров, - отметил в соцсетях Цыденов.

Возгорание произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета. Алексей Цыденов отметил, что семьям погибших со стороны республики выделят по миллиону рублей, авиазавод также окажет материальную помощь.

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