Названо число пострадавших при пожаре на нефтяном месторождении в Усть-Кутском районе. Фото: скрин видео с ТГ-канала губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Пожар на Марковском месторождении в Усть-Кутском районе, где горела установка комплексной подготовки природного газа, потушен. Угрозы для населения нет. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в официальном Телеграм-канале.

- По данным МЧС, погибших нет, - отметил глава региона. - Пострадали семь человек. Два человека в тяжелом состоянии, их вертолетом санавиации доставили в Братск. Четырех пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Усть-Кутскую городскую больницу. Один человек, с обморожением ног, будет лечиться амбулаторно.

Напомним, пожар начался вечером 18 декабря. Ему присвоили третий ранг сложности. Огонь тушили 155 специалистов и 37 машин - это пожарная охрана ИНК, спасатели из Усть-Кута, а также соседнего поселка Магистральный, Железногорска-Илимского. В компании сообщали, что ЧП случилось при комплексном опробовании технологической установки комплексной подготовки газа.