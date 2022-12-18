Погибших при пожаре на нефтяном месторождении в Усть-Кутском районе нет. Фото: Телеграм-канал губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

На Марковском месторождении в Усть-Кутском районе Иркутской области остановили распространения пожара. Как сообщили "КП"-Иркутск в пресс-службе ИНК, погибших нет, число пострадавших уточняется.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ранее сообщил в своем официальном Телеграм-канале, что, предположительно, при ЧП пострадал один человек.

- Огонь не угрожает лесу и населенным пунктам, угрозы для населения нет, - отметили в Иркутской нефтяной компании.

И пояснили, что пожар начался во время комплексного опробования технологической установки комплексной подготовки газа 18 декабря. На месте работают пожарные и профессиональное газоспасательное формирование.

- Мероприятия осуществляются в соответствии с Планом ликвидации аварийной ситуации, - добавили в компании.

Ранее "КП"-Иркутск публиковала видео с места пожара на месторождении. На кадрах видны огромные клубы дыма и огня.