Стоп-кадр с видео пожара на нефтяном месторождении в Иркутской области 19 декабря 2022. Фото: Т-канал губернатора Приангарья Игоря Кобзева

Видео пожара на нефтяном месторождении в Иркутской области 19 декабря 2022 появилось в сети. На кадрах видны огромные клубы дыма и огня. ЧП произошло в ночь на понедельник на Ярактинском нефтегазоконденсатное месторождение в Усть-Кутском районе Иркутской области.

Видео пожара на нефтяном месторождении в Иркутской области 19 декабря 2022: первые кадры с места ЧП

Тушить пламя первыми бросились спасатели частной пожарной охраны и местной добровольной пожарной дружины. Также огонь сбивали автоматические системы пожаротушения. Как только стало известно о случившемся, к месту были отправлены пожарные расчеты МЧС России из Усть-Кута. Стоит отметить, что месторождение находится в 140 километрах от этого города. А до ближайшего населенного пункта – поселка Верхнемарково – 2.5 километра.

Вскоре после ЧП, появилось видео пожара на нефтяном месторождении в Иркутской области 19 декабря 2022. Им в своем телеграм-канале поделился губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Уже известно, что пожар распространился на площадь в тысячу квадратных метров. По словам главы региона, ему присвоен третий уровень сложности.

- Есть данные об одном пострадавшем, - уточнил Игорь Кобзев.

Отметим, что обнаружено месторождение было в 1970-годах, его эксплуатация началась в 1992 году.

Видео пожара на нефтяном месторождении в Иркутской области 19 декабря 2022

Таковы первые кадры видео пожара на нефтяном месторождении в Иркутской области 19 декабря 2022

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