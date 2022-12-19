5 причин поехать зимой в Монголию

Статуя Чингисхана — одно из главных мест посещения вблизи Улан-Батора, по легенде здесь будущий завоеватель нашел золотой кнут. Фото: Зорикто Дагбаев, russianstock.

Край кочевников и родина Чингисхана. Страна контрастов, что проявляется во всем природе, традициях, кухне. Но первое, что бросается в глаза, высокий уровень туристического сервиса. Наш корреспондент съездила в самую холодную столицу мира Улан-Батор и сформулировала пять причин, почему стоит туда отправиться зимой.

​​​​​​Автор текста на «голове» коня — на статуе Чингисхана. Фото: Яна ЛИСИНА

Удобный транзит

Самолеты в Улан-Батор летают из Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ (этот вариант предпочтительнее по стыковке и стоимости билетов, если лететь из Москвы). Приземляется монгольский самолет в международном аэропорту Чингисхан. Отсюда до Улан-Батора 52 километра, такси обойдется примерно в 1500 рублей. Заселяемся в трехзвездочный отель в центре, двухместный номер вполне достойный. А вообще здесь полно и пятизвездочных, и сетевых, таких как Kempinski Hotels, Shangri-La Hotel, ibis и многие другие.

Вид на Улан-Батор с горы Зайсан. Фото: Зорикто Дагбаев, russianstock.

Новогодние скидки

Улан-Батор стоит в диких пробках это главный и единственный минус. Машина есть у каждого второго они дешевые из-за низких пошлин. Население в столице 1,4 миллиона, а всего в стране более 3,4 миллиона. Монголия очень молодая: 70% жителей люди в возрасте до 35 лет.

В отелях уже все украшено к Новому году.

На термометре минус 30, но сухо, а потому не промозгло. Из окна авто контрасты: то современные высотки с панорамными окнами, то юрты. Кстати, 60% населения столицы (это 800 тысяч человек) живут именно в юртах. Хрущевок тоже много наследие советской дружбы. Мы всегда относились к Советскому Союзу как к Большому брату, говорит гид Баяна.

В магазине по продаже кашемира. Фото: Яна ЛИСИНА

Монголия объявила 2023-й и последующие два года временем посещения страны. За развитие туризма взялись основательно, на государственном уровне. Из-за пандемии число туристов упало вдвое. Страна развернула свои интересы в сторону России, и вот… гостям при предъявлении российского паспорта предлагают скидки от 10 до 30% в магазинах, торговых центрах, отелях и ресторанах.

Один из многочисленных торговых центров Улан-Батора. На первом этаже — распродажа вещей из кашемира и зимних пуховиков. Фото: Яна ЛИСИНА

Шопинг, СПА и развлечения

Первое, что точно нужно сделать в Монголии, отправиться за покупками. В городе полно торговых центров и магазинов: все мировые бренды, которые ушли из России. Цены на смартфоны и бытовую технику ниже наших. Большой выбор одежды, косметики, особенно корейской, китайских товаров, европейской обуви. Самый крупный рынок под открытым небом «Нарантуул». Каждый день сюда приходят 15 тысяч продавцов и более 100 тысяч покупателей. Цены сравнительно низкие. Помимо одежды, техники, украшений и прочего, предлагают монгольскую экзотику юрту, шаманский бубен, снадобья народной медицины.

​​​​​​​Горнолыжный курорт«Sky Resort» расположен в пригороде Улан-Баторе. Зимой катаются на горных лыжах, санях и сноуборде, летом играют в гольф. Фото: Яна ЛИСИНА

Особенно ценится кашемир тонкая, но очень теплая материя из шерсти домашних коз. Вещи продаются самого разного качества и цены. На улице мы купили варежки и носки за 5000 10 000 тугриков (100 200 рублей) за пару. А вот в магазинах кашемир подороже, но все равно дешевле, чем в России.

Улан-Батор, центр. Фото: Зорикто Дагбаев, russianstock.

В столице можно посетить спа-салоны, ночные клубы и горнолыжный комплекс в пригороде Улан-Батора.

Потрясающая природа

Что самое сложное для вас? спрашиваем кочевника, к которому заехали по пути. Место, где он поставил родовую юрту, не глухое, вблизи есть турбазы, но до полной цивилизации очень далеко. У меня гены скотовода, поэтому не было ничего сложного. Я абсолютно счастлив, говорит Нарангэрэл (в переводе «солнечный свет»). Ему 64 года, в прошлом милиционер, сейчас на пенсии. Четверо детей живут в Улан-Баторе, а его потянуло ближе к истокам. У монголов говорят: к скоту. Поставил юрту и купил три коровы.

Турбаза в нацпарке. Юрты современные, с отоплением и панорамными дверьми. Фото: Яна ЛИСИНА

Электричества нет, но тепло греет буржуйка, на ней и готовит. Пользуется телефоном. Ну а лучшим другом считает радио с подсветкой включает и слушает, весело припевая. Нарангэрэл типичный представитель кочевников, которые летом идут за стадом, а зимой встают на место. Кочевников в Монголии очень много, особенно на западе страны.

Статуя Чингисхана. Фото: Яна ЛИСИНА

Едем к памятнику Чингисхану. Монумент высотой 40 метров. Когда поднимаешься на статую и стоишь на голове коня, открывается потрясающий вид на белоснежные монгольские просторы.

Окрестности Улан-Батора, нацпарк. Фото: Зорикто Дагбаев, russianstock.

Национальный парк Горхи-Тэрэлж, расположенный недалеко от Улан-Батора, удивляет горами, а благоустроенные турбазы ощущением Европы, ресторанами с вкуснейшей едой и элитным алкоголем.

Можно заехать в национальный парк Хустай, где на охраняемой территории живут лошади Пржевальского.

Лошадей Пржевальского можно увидеть в Монголии в дикой природе. Фото: Яна ЛИСИНА

Музей Чингисхана и маршруты по стране

В самом Улан-Баторе впечатляет музей Чингисхана. Его открыли в этого году. На первом этаже сразу обращаешь внимание на портрет Чингисхана, вытканный на кашемире. В 9-этажном здании 15 выставочных залов, в которых собрана коллекция из восьми тысяч уникальных экспонатов со времен гуннов древнего народа, жившего на территории современной Монголии и Восточной Сибири.

В Музее Чингисхана. Очень современный музей, впечатляет экспонатами. Фото: Яна ЛИСИНА

Из них особенно ценно седло, сделанное из зубов лошади, единственное в своем роде, найденное в Монголии, а также нефритовое зеркало эпохи гуннов с двумя серебряными драконами.

А что посмотреть в стране? Малая родина Чингисхана: на востоке страны аймак Хэнтэй с его легендами и бескрайние степи с бегущими газелями, на юге пустыня Гоби с барханами, на западе высокие белоснежные горы Алтая, на севере озеро Хубсугул, где развивается экотуризм. Вот я точно вернусь летом уже загадала.

В Монголии очень любят вкусно поесть, особенно мясо. А это стол для компании, называется монгольский самовар, когда сам варишь суп, выбирая ингредиенты. Фото Зорикто Дагбаев, russianstock.

Полезные советы

Российские банковские карты в Монголии не работают. Деньги надо везти наличкой, не более 10 тысяч долларов. Затем их можно обменять в банке или в аэропорту на тугрики. 5000 тугриков примерно 100 рублей.

Связь: российские операторы работают, но в роуминге. В день обходится от 300 рублей и выше. Можно купить местную сим-карту за 60 рублей.

Такси ловят на улице. Стоимость поездки в среднем 30 рублей за километр.