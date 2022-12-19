Как женить на себе мужа дважды: сибирячка нашла, потеряла и вновь обрела любовь под Новый год

Знакомство, помолвка, развод и вторая свадьба, - все у этой пары случилось под бой курантов. Фото: из личного архива героини публикации

Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается… Уж кто-то, а 34-летняя Мария и 41-летний Виталий Вдовины из сибирского города Ангарска, это знают наверняка. Знакомство, помолвка, развод и вторая свадьба, - все у этой пары случилось под бой курантов.

Предложение под бой курантов

- Познакомились в новогоднюю ночь, встречая наступающий 2009-й, - улыбается Мария. – Мне тогда было 20. Была вечеринка, которую устроили общие знакомые. Я пришла с подругой. А вышла под руку с будущим мужем! (смеется).

Вот так сразу? Именно! Любовь с первого взгляда. Мария, как увидела, сразу заприметила Виталия. Веселый, обаятельный, настоящая душа компании.

Молодый люди познакомились в новогоднюю ночь, встречая наступающий 2009-й. Фото: из личного архива героини публикации

- И мужественный! Я почувствовала, что за этим человеком буду, как за каменной стеной. И старше на 7 лет. Не мальчик, который не знает, чего хочет. Сразил наповал… – говорит Мария.

И Мария Виталия тоже с первого взгляда зацепила. Стрела Амура ударила точно прямо в сердце. Бойкая, улыбчивая, красивая. Парень не мог отвести от девушки глаз. Молодые люди общались, смеялись, а наутро поняли – расстаться нет сил даже на миг. Свидания, конфеты, букеты и уже через месяц съехались.

- Три года прожили, - говорит Мария. – Все свободное время проводили вместе. Оба занятые, работаем. Я – стоматолог, он – осмотрщик нефтеналивных емкостей на железной дороге. Любим кино, настольные игры с друзьями, Байкал, походы. И вот наступает новогодняя ночь 2012. Отмечали снова в кругу друзей. И вот, прямо под бой курантов, Виталий достает кольцо, встает на колено, и просит стать его женой. Это было невероятно! Мы, конечно, разговаривали о свадьбе в перспективе, но я не ожидала, что все произойдет именно так. Конечно же, сразу согласилась.

Пара поженилась в июне 2012 года. По венец Мария пошла не в традиционном белом платье, а в красном.

По венец Мария пошла не в традиционном белом платье, а в красном. Фото: из личного архива героини публикации

Потому что мы сами страстные, причем во всем, - говорит Мария.

«Бытовуха «съела» отношения

Если ругаться, до битья посуды, если расходиться, то сжигая мосты. Вот так и случилось. Не выдержала большая любовь быта. Разбилась! И даже дочка Леночка не спасла пару от разрыва.

- С появлением ребенка и начались проблемы, - рассказывает Мария. – Они росли, как снежный ком. Бытовуха нас просто «сожрала»! Причем ругались из-за мелочей.

И супруги сначала разъехались, а потом и вовсе подали на развод.

Ради дочери бывшие супруги сохранили дружеские отношения между собой. Фото: из личного архива героини публикации

- Лене было три года, она сильно переживала. И ради нее мы снова смогли общаться, - вспоминает сибирячка. – Поскольку обид, конечно, накопилось немало. Но сумели это оставить в прошлом. Со временем даже стали отдыхать в одной компании, ездить на отдых. А в канун 2018-го мы с дочкой переезжали в новую квартиру. Виталий вызвался помочь. Приехал, перетаскал коробки, вещи и… остался. Пили чай, разговаривали и поняли, что мы зря расстались.

Свадьба после развода

- Вторая попытка оказалась намного удачнее, - смеется Мария. – Развод дал нам возможность все переосмыслить. Научились слышать друг друга, договариваться. И бытовые проблемы словно испарились! Вместе уже пять лет.

В сентябре пара вновь сыграла свадьбу - шумную, веселую. Регистрировались в том же самом ЗАГСе, что и десять лет назад.

В сентябре 2022 года пара вновь сыграла свадьбу. Фото: из личного архива героини публикации

- И платье тоже было! - рассказывает Мария. – На этот раз белое, но с синим отливом. Друзья и родственники не крутили пальцем у виска. Наоборот – радовались. Кажется, даже больше нас самих (смеется).

Сейчас Мария и Виталий абсолютно счастливы вместе. Их 9-летняя дочь Леночка радует родителей успехами в учебе и спорте. Она занимается баскетболом. Семья любит проводить все свободное время вместе.

В новогоднюю ночь 2023 Вдовиным придется расстаться вновь. Фото: из личного архива героини публикации

- В новогоднюю ночь 2023 нам придется снова расстаться, - говорят Вдовины. – Но всего на пару дней. Просто Виталию выпало дежурство на работе.

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