Рассказываем, где в Иркутске пройдут новогодние игровые программы для детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У школьников наступили долгожданные каникулы! Тетрадки и учебники можно отложить на ближайшие две недели и подумать о том, как весело провести свободное от уроков время. Тем временем родители ломают голову - чем занять ребенка, чтобы тот не зависал в телефоне? Ответ готова дать администрация Иркутска. Во время продолжительных выходных в центре города ежедневно будут проходить игровые программы для детей.

- С 1 по 7 января 2023 года с 16.00 до 18.00 на острове Конный запланирована программа с аниматорами. Ребят будут ждать ледовый лабиринт, горка, конкурсы и викторины. Кроме того, работает каток, на территории которого действует прокат зимнего инвентаря и кафе, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В эти же дни с 14:00 до 16:00 юных иркутян ждут развлечения в сквере имени Кирова. Также с 13:00 до 20:00 каждый желающий может навестить Деда Мороза, который принимает гостей в своей резиденции. Родители, не забывайте о перерыве! Зимний волшебник отсутсвует с 16.00 до 17.00.

3 января Музей городского быта на Декабрьских Событий, 77 запускает экскурсию о традициях XIX века «Рождество в старом доме». А в Гуманитарном центре-библиотеке им. семьи Полевых откроются две иллюстрированные выставки «Снова на Землю приходит пора Нового года и Рождества» и «Рождественские узоры».

С 4 января Централизованная библиотечная система города Иркутска проведет новогодние квизы, мастер-классы, интерактивы, творческие встречи, показ фильмов, чтение детских сказок и другое.

К слову, новогодние мероприятия стартовали в Иркутске с середины декабря. Подробнее познакомиться с расписанием можно ЗДЕСЬ. Также школьников со всех уголков региона приглашают поучаствовать в акции «Российский детский Дед Мороз». Волонтеры будут дарить праздничное настроение всем, кто работает в новогоднюю ночь и каникулы, в том числе пожарные, врачи, сотрудники коммунальных служб и многие другие.