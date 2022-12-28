Школьники Иркутской области могут поучаствовать в акции «Российский детский Дед Мороз» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Всем, кто будет работать в новогоднюю ночь и каникулы, школьники Приангарья подарят праздничное настроение в рамках акции «Российский детский Дед Мороз». Ребята могут сделать подарок своими руками, либо записать видеопоздравление и опубликовать с хештегами #РусскийДетскийДедМороз #РДДМ #ДвижениеПервых #РДДМ38. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Речь о пожарных, врачах, спасателях, работниках коммунальных служб и всех тех, у кого график дежурств не зависит от праздников и выходных. Дети поменяются местами со взрослыми – они станут Дедами Морозами и Снегурочками», – сказал председатель регионального отделения РДДМ «Движение первых» Сергей Перфильев.

Напомним, осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов подписал распоряжение о работе больниц и поликлиник с 30 декабря по 8 января. В новогодние праздники медучреждения работают практически без выходных. Жителям области будет оказываться помощь как в амбулаторных, так и в стационарных условиях.