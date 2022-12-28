Минздрав Иркутской области утвердил график работы медучреждений в новогодние праздники Фото: Иван МАКЕЕВ

Осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов подписал распоряжение о работе больниц и поликлиник с 30 декабря по 8 января. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- В новогодние праздники медучреждения работают практически без выходных. Жителям области будет оказываться помощь как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. Служба скорой помощи продолжит работать в штатном режиме. Медицина катастроф Иркутской области будет переведена в режим повышенной готовности. Работа медучреждений в новогодние праздники у нас отлажена годами, - отметил Алексей Шелехов.

До 20 часов будут принимать пациентов кабинеты неотложной помощи с 30 декабря по 8 января. Пункты вакцинации открыты со 2 по 6 января. Неотложную и экстренную медпомощь в стационарах в новогодние каникулы будут оказывать круглосуточно.

В дежурном режиме будут трудиться медики в амбулаторных условиях со 2 по 6 января. Кроме того, специалисты готовы проводить телемедицинские консультации.

Со 2 по 6 января по графику будут работать участковые терапевты, участковые педиатры, врачи-специалисты, специалисты лечебно-диагностических, перевязочных и процедурных кабинетов.

Напомним, в Иркутской области бушует эпидемия ОРВИ и гриппа - порог заболеваемости превышен на 21,7%. Только за последнюю неделю вирусы подхватили 35,5 тысячи сибиряков, причем 23,5 тысячи из них - дети. Диагноз грипп поставили 356 жителям региона. Число заболевших гриппом и ОРВИ каждую неделю увеличивается в два раза. У всех пациентов берут анализы - нередко подтверждается Н1N1, более известный как свиной грипп. Но почему вдруг дал о себе знать грипп? Эксперты связывают это с тем, что из-за COVID-19 люди меньше встречались с этой заразой, поэтому коллективный иммунитет к ней вырабатывался реже.