Число заболевших гриппом и ОРВИ каждую неделю увеличивается в два раза. Фото: Алена МАРТЫНОВА.

До Нового года несколько дней, но вместо праздничного веселья многие, увы, проваляются в постели с кашлем, насморком и температурой. В Иркутской области бушует эпидемия ОРВИ и гриппа - порог заболеваемости превышен на 21,7%. Только за последнюю неделю вирусы подхватили 35,5 тысячи сибиряков, причем 23,5 тысячи из них - дети. Диагноз грипп поставили 356 жителям региона.

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Иркутске: когда отступит, какие ограничения введены

- Число заболевших гриппом и ОРВИ каждую неделю увеличивается в два раза, - рассказывает главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев. - У всех пациентов берут анализы - нередко подтверждается Н1N1, более известный как свиной грипп.

Но почему вдруг дал о себе знать грипп? Эксперты связывают это с тем, что из-за COVID-19 люди меньше встречались с этой заразой, поэтому коллективный иммунитет к ней вырабатывался реже.

Теперь же задача - остановить эпидемию. Во многих регионах России начали вводить ограничения, и Приангарье - не исключение. Из-за большого количества заболевших одну школу в Мамско-Чуйском районе и два детсада в Баяндаевском и Усольском районах закрыли на карантин. Еще в 18 школах и 20 садиках отменяли занятия частично.

С праздниками тоже просят повременить. Роспотребнадзор советует родителям не водить малышей на новогодние елки и утренники, чтобы не подхватить болезнь. Хотя ребят с кашлем и насморком в любом случае не допустят, а родителей просят приходить в масках. Кроме того, теперь нужно надевать защитные повязки в медицинских и социальных учреждениях.

Диагноз грипп поставили 356 жителям региона. Памятка с сайта Роспотребнадзора Иркутской области.

А ведь это только начало сезона простуд.

- Думаю, заболеваемость начнет спадать в феврале, - говорит Владимир Хабудаев. - Сейчас же лучше отказаться от посещения массовых мест, несмотря на праздник. Тем более, болеют дети. На моей памяти прошлый такой всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ был перед Новым годом в 2009-м. Тогда, кстати, тоже бушевал свиной грипп.

Причем COVID-19 тоже не ушел, а соседствует с другими инфекциями. Так, по данным на 27 декабря, за сутки коронавирус подтвердился у 112 жителей региона. Вот уж не хотелось бы подхватить сразу несколько вирусов…

- Поэтому чаще остаемся дома, в людных местах надеваем маски, соблюдаем социальную дистанцию, - напоминает Владимир Хабудаев. - Если заболели - не ждите, когда станет хуже. Сразу идите к врачу.

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