Как работают поликлиники в новогодние праздники в Иркутске 2023 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В праздничные дни болеть особенно обидно – ведь хочется провести выходные активно. Вместе с тем, свободное время можно было бы потратить и на профилактический поход к врачу. Но есть ли такая возможность? Как работают поликлиники в новогодние праздники в Иркутске 2023, уже известно.

Как работают поликлиники в новогодние праздники в Иркутске 2023

Те, кто заболеет в новогодние каникулы, без помощи не останутся. В учреждениях здравоохранения региона будет обеспечена работа кабинетов неотложной помощи – с 30 декабря и по 8 января включительно. Открыты они будут до 20.00. С понедельника 2 января и до пятницы 6 января в дежурном режиме будет организован прием врачей-терапевтов и педиатров, узких специалистов.

Дежурный режим рассчитан на тех, кто заболел остро и неожиданно. Рассчитывать на то, что в праздники удастся планово попасть к аллергологу или, скажем, к гинекологу в государственную поликлинику, не стоит. На портале региональных медицинских услуг запись к узким специалистам в следующем году доступна только с 9 января.

Стоматологи плановых пациентов также ждут в первый рабочий понедельник года. Во время каникул помощь окажут тем, у кого острая боль. Так, в стоматологической поликлинике №1 в Иркутске 30 декабря экстренная помощь доступна до 20.00, в остальные дни – с 9.00 до 15.00. Отдыхать поликлиника будет 1 и 8 января, в эти дни кабинет экстренной стомпомощи будет работать по адресу: ул. Байкальская, 118.

А вот Иркутский диагностический центр намерен работать со 2 января, правда, в режиме «через день» – исследования и врачебные приемы поставили на 2, 4, 6, 8 и 9 января. В эти же дни в ИДЦ можно сдать анализы на COVID-19. В каникулы желающих привьют от коронавируса – по информации регионального минздрава, со второго по шестое января будет обеспечена работа пунктов вакцинации.

Также в ведомстве сообщили: информация о том, как работают поликлиники в новогодние праздники в Иркутске 2023, должна быть размещена на их сайтах. Все контакты учреждений доступны здесь.

Выписку льготных лекарственных препаратов на январь 2023-го в регионе должны провести до 30 декабря 2022 года, чтобы в праздничные дни пациенты, получающиеся льготные лекарственные препараты, были ими обеспечены. Аптеки долго отдыхать не планируют – многие из них откроются уже 1 января.

По индивидуальному графику в каникулы будут работать частные медицинские организации. Большинство из них объявили выходные на 1 и 7 января, в остальные дни приемы у большинства запланированы, но по сокращенному графику.

Как работают поликлиники в новогодние праздники в Иркутске 2023, стоит уточнять в каждом конкретном учреждении.

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