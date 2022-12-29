Неизвестные дважды «заминировали» самолет рейса Новосибирск-Иркутск 28 декабря Фото: Иван ВИСЛОВ

Вечером 28 декабря, в среду, на сервисе Flightradar24 появилась тревожная информация о рейсе Новосибирск-Иркутск. Экипаж подал аварийный сигнал. Как стало известно «КП»-Иркутск» от личного источника, неизвестные сообщили о минировании борта. Однако это не повлияло на посадку. Пассажирский Boeing 737-86N приземлился в штатном режиме. Ни один из 102 пассажиров не пострадал.

- В аэропорту Иркутска воздушное судно было осмотрено специалистами на наличие взрывчатых устройств, также после приземления были досмотрены пассажиры, - отметил источник. – Подозрительных предметов обнаружено не было.

В этот же день лайнер продолжил маршрут, вылетев из столицы Приангарья в Новосибирск. На борту находились 129 человек и члены экипажа. Но, когда судно оказалось в воздухе, вновь поступило сообщение о его минировании. После посадки самолета воздушной гавани «Толмачево» сотрудники экстренных службы провели проверку, которая доказала, что информация была ложной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Защищал маму от мужа-тирана: как сложилась судьба 14-летнего мальчика, который зарезал отчима. Два года назад подросток пытался спасти свою мать от домашнего тирана. (подробности)