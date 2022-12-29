Названы предварительные причины трагедии Фото: Прокуратура Иркутской области

Трагедия, произошедшая ранним утром 29 декабря под Иркутском, не оставила никого равнодушным. Страшный пожар в поселке Маркова унес жизни сразу трех детей. Малыши стали заложниками в собственном доме, охваченном огнем. Выбраться смогла лишь их старшая сестра. 15-летняя школьница по наказу мамы приглядывала за младшими. Их мама в ту ночь ушла на работу. Вернувшись, женщина пришла в неописуемый ужас…Пламя за считанные минуты превратило деревянное двухэтажное здание в развалины.

Трое детей погибли на пожаре в Иркутском районе: причины, что известно

- В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы были обнаружены погибшие несовершеннолетние, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

По предварительной информации, девочка-подросток первая проснулась, услышав шум. Почувствовав запах гари, она тут же разбудила остальных. Вместе они направились к выходу, но загоревшийся дом уже начал разрушаться. Ребятишки просто не смогли выбраться на улицу. Но что могло привести к пожару? Следственный комитет огласил предварительные причины случившегося.

- Известно, что в сетевой фильтр было включено несколько электроприборов, в том числе гирлянда и обогреватель. На видеозаписи видно возгорание в районе подключения к электросети данных приборов, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

К слову, те самые кадры с камеры видеонаблюдения, которая предположительно была установлена в гостиной, попали в Сеть. Судя по ним, пламя пошло рядом с украшенной праздничной елкой.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Следователи продолжают допрашивать мать погибших детей. Проводятся различные экспертизы. Как стало известно «КП»-Иркутск» отец семейства в момент трагедии находился в другом регионе. По словам соседей, пара не жила вместе.

- Следственным отделом по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - отмечают в региональном СК.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Защищал маму от мужа-тирана: как сложилась судьба 14-летнего мальчика, который зарезал отчима. Два года назад подросток пытался спасти свою мать от домашнего тирана. (подробности)

Ждет, когда откроется «третий» глаз: сибиряк рассказал, как выжил после удара молнии. Врачи называют случай 44-летнего иркутянина Евгения Александрова чудом. (подробности)