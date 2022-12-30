«Предложил пойти к заброшенным гаражам». Иркутские школьники помогли задержать педофила «на живца»

В будущем Егор планирует посвятить себя борьбе с преступностью. Фото: из личного архива героя публикации

- Какой-то он странный. Может, стоит обратиться в полицию?

14-летний Егор Толмачев и его друг смотрели вслед уходящему мужчине. Несколько минут назад между ними и этим прохожим завязалась странная беседа. Поведение незнакомца смутило ребят. И они еще даже не могли предположить, что через несколько часов помогут задержать педофила. Причем, в буквальном смысле «на живца»…

Предложил отойти в сторонку…

Все произошло в июньский день 2022 года. Школьники решили немного подзаработать денег на карманные расходы. Устроились промоутерами – раздавали прохожим рекламные листовки в районе Свердловского рынка. Неожиданно возле них оказался мужчина. На вид ему было лет пятьдесят, он худого телосложения и без зубов.

- Он взял листовку, но остался стоять рядом с нами. Мы разговорились. Он представился Сергеем. Мужчина спросил про наш возраст. Затем поинтересовался, зачем мы работаем, - рассказывает 14-летний Егор Толмачев. – А потом вдруг неожиданно предложил, так сказать, отойти с ним в сторонку… Мы не пошли, слушать не стали.

Мужчина удалился, а школьники продолжили раздавать листовки. Но через некоторое время незнакомец появился снова.

- Мы с другом подумали, что это ненормально, - вспоминает Егор. - Решили, если еще раз к нам подойдет, сдадим в полицию.

Предчувствие не обмануло

К концу рабочего дня незнакомец появился опять.

- Предложил пойти в сторону заброшенных гаражей. Мы согласились, - рассказывает Егор. - Пока шли через парк, он постоянно озирался по сторонам, будто чего-то боялся. При этом пытался войти в доверие, много рассказывал о себе.

Вскоре школьники остались наедине с Сергеем.

- Друг начал отвлекать его разговорами, а я воспользовался ситуацией и отошел в сторону. Позвонил в полицию и объяснил всю ситуацию. Указал свои данные и телефоны родителей, - рассказывает Егор. – Экипаж приехал довольно быстро. Я встретил полицейских и обвел их вокруг этого гаража, чтобы мужчина не смог убежать, если заметит их раньше.

Полицейские задержали мужчину до выяснения всех обстоятельств. Подросткам же предстояло проехать в отдел, чтобы дать показания. Там то и выяснилось, что на самом деле Сергей вовсе никакой не Сергей. Он живет в Усолье. Но самое главное – мужчина уже был уже судим и по очень нехорошей статье.

Медаль за проявленное мужество

Героический поступок двух друзей не остался незамеченным. На днях в Иркутске школьникам вручили медали Совета Федерации «За проявленное мужество». Подростки рассказывают, что очень гордятся своей наградой.

- Чувства переполняли! Было очень волнительно, когда сенаторы вручали нам медали. Мы никогда не были в центре такого внимания, - делится своими впечатлениями Егор. – Но я рад, что мы помогли в поимке преступника!

В будущем Егор планирует поступать в институт МВД. Школьник планирует посвятить себя борьбе с преступностью.

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