Коммунальные службы Иркутска в праздничные дни работают в штатном режиме

Несмотря на праздничные выходные, в Иркутске продолжается уборка снега с улиц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на праздничные выходные, в Иркутске продолжается уборка снега с улиц. Обслуживание основных магистралей и мостовых сооружений областного центра, уборка парков, скверов и общественных пространств города ведется в штатном режиме.

МУП «Иркутскавтодор» и «Служба эксплуатации мостов города Иркутска» очищают проезжую часть и обочины, вывозят снег, разметают перекрестки, тротуары, переходы, остановки общественного транспорта, заездные карманы. Особое внимание в морозы уделяется противогололедной обработке.

- За сутки вывезено более 300 тонн снега. Уборка снега ведется во всех округах. Задействовано 49 единиц техники и около ста рабочих, - рассказывает исполняющий обязанности директора МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

В понедельник, 2 января, работы будут вестись на улицах Байкальская, Волжская, Советская, Маршала Конева, 2-я Железнодорожная, Лермонтова, Гоголя, Терешковой, Чайковского, 20-й Советский переулок, Батарейная, Мира, Новаторов, Сибирских партизан, Авиастроителей, Волгоградская, Чкалова, Сухэ-Батора, бульвар Гагарина, Рабочая и других.

Как рассказывает руководитель МКУ «Городская среда» Марина Шевела, в первый понедельник года, 2 января, на уборку общественных территорий от мусора и снега вышли 115 человек и 7 единиц техники.

Также согласно графику, коммунальщики приступили к очистке дворовых территорий, выходов из подъездов, лестниц, тротуаров от снега и мусора. Качество и своевременность выполнения работ находятся на постоянном контроле глав комитетов по управлению городскими округами.

За работой снегоуборочной техники можно наблюдать на интерактивной карте Иркутска.

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Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и обращать повышенное внимание на работающую технику, пешеходам также следует быть внимательными при движении по тротуарам и переходе улиц. В случае экстренных ситуаций следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру: 520-112.

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